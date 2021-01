Proti COVID-19 zaočkovali prvých zamestnancov bratislavských ZSS

Bratislava 14. januára (TASR) - V Bratislave zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 prvý zamestnancov mestských zariadení pre seniorov. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.



"Som rád, že kolegyne a kolegovia zo zariadenia Gerium zvládli očkovanie v nemocnici na Antolskej bez problémov. Väčšina zamestnancov a riaditeľka tohto zariadenia majú už prvé kolo očkovania úspešne za sebou a po druhom očkovaní tak budú chránení pred novým koronavírusom," skonštatoval primátor.







Dúfa, že im to aspoň o kúsok zmierni nápor psychickej aj fyzickej záťaže, ktorému sú vystavení od začiatku koronakrízy. Vedenie hlavného mesta deklaruje, že pokračuje v práci na tom, aby bola čo najskôr dosiahnutá vysoká miera zaočkovanosti aj v ďalších mestských zariadeniach. "Ochrániť seniorov a personál je pre nás prioritou," skonštatoval Vallo.



Mesto Bratislava už začiatkom januára vyjadrilo snahu mať čo najvyššiu preočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 medzi zamestnancami aj klientmi zariadení sociálnych služieb (ZSS). Magistrát zároveň avizoval, že pripraví pre zamestnancov a klientov zariadení, ale aj ich rodiny viaceré informačné materiály, ktoré by im mali zodpovedať základné otázky a nejasnosti.