Proti novému koronavírusu očkujú v popradskej nemocnici už rok

Poprad 12. januára (TASR) - V Nemocnici Poprad už rok očkujú proti novému koronavírusu, nástup pandémie ochorenia COVID-19 si tam vyžiadal aj vznik piatich nových oddelení. Po covidovom oddelení so špeciálnym režimom, urgentnom príjme, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, triáži a mobilnom odberovom mieste bolo pred rokom zriadené aj vakcinačné centrum. „Na jeho otvorenie čakali zdravotníci i široká verejnosť. Nové oddelenia vznikali doslova zo dňa na deň, bez možnosti priestorového rozšírenia nemocnice a s rovnakým počtom personálu ako pred pandémiou. Počas relatívne krátkeho obdobia fungovania prešlo vakcinačné centrum viacerými zmenami,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad Jozef Tekáč.



Pôvodné oddelenie sa nachádzalo v priestoroch ambulantnej časti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v suteréne. Týmto spôsobom sa však zúžili možnosti na pohyb verejnosti medzi poliklinickou a lôžkovou časťou. Navyše v tomto období nefungovalo ambulantné poskytovanie rehabilitačnej liečby. Pred letom sa vakcinačné centrum a mobilné odberové miesto presťahovali do nových priestorov v južnej časti areálu nemocnice.



Za spomínané obdobie bolo vo vakcinačnom centre podaných spolu 67.571 vakcín. "Momentálne máme zaočkovaných 26.524 prvou dávkou, 27.724 obyvateľov máme po druhej dávke a od 20. októbra dostalo už 12.050 osôb tretiu dávku," priblížil Tekáč. Výjazdová jednotka Nemocnice Poprad očkovala v 18 centrách sociálnej starostlivosti, kde zrealizovali 48 výjazdov. „Najviac zaočkovaných sme mali 27. apríla minulého roka, keď sme podali 588 vakcín. Po zdanlivom poklese záujmu sa v októbri 2021 rozbehlo očkovanie treťou dávkou a najviac - 462 vakcín sme podali predposledný deň v roku. V rovnakom období stúpol aj počet záujemcov o prvú dávku na 120 denne,“ doplnila vedúca sestra vakcinačného centra Tatiana Harhovská.



Vlani v júli začali v Poprade s očkovaním detí vo veku od 12 do 17 rokov, v budúcom kalendárnom týždni plánujú začať aj s vakcináciou mladších detí od päť rokov. Tekáč upozornil, že zo 16 zamestnancov pracujúcich vo vakcinačnom centre od jeho otvorenia tam po celý čas bez výmeny alebo pauzy pracuje jedna dokumentačná pracovníčka. Ostatný personál sa v rôznych intervaloch striedal v závislosti od situácie.



Zdravotníci zaznamenali za uplynulý rok rôzne zmeny postojov k vakcinácii. „Na začiatku, v čase, keď boli vakcíny dostupné len pre rôzne prioritizované skupiny, bol záujem vysoký, bol vyvíjaný tlak na zdravotníkov v snahe dostať sa k očkovaniu rôznymi spôsobmi, vypočuť sme si museli naozaj kadečo. Medzičasom, kým obyvatelia čakali na svoje očkovanie, sa tak k nim dostávalo množstvo špekulatívnych, nepodložených a nevedeckých informácií a postoj k očkovaniu sa začal meniť. Keď sa potom stali vakcíny dostupné pre všetkých, záujem o očkovanie klesol,“ zhodnotil Tomáš Francisty z chirurgického oddelenia, ktorý vakcinačné centrum pomáhal rozbiehať.