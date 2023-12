Proti odvolaniu Z. Denkovej z vedenia múzea spustili petíciu

Banská Štiavnica 19. decembra (TASR) - Približne 70 osobností verejného a kultúrneho života stojí za vznikom petície za zotrvanie Zuzany Denkovej vo funkcii riaditeľky Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici. Denkovú z funkcie odvolali 14. decembra. Odbor komunikácie ministerstva životného prostredia v reakcii na petíciu pre TASR uviedol, že pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je prirodzené a zároveň dôležité spolupracovať s ľuďmi, ktorým manažérsky dôveruje.



Signatári, medzi ktorými je napríklad aj herečka Emília Vášáryová či generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá, žiadajú Tarabu o zotrvanie Denkovej vo funkcii. Pripomínajú, že nastúpila do funkcie na základe otvoreného výberového konania, kde so svojou víziou "Zeleného múzea" jasne zvíťazila nad ostatnými kandidátmi.



Ako ďalej uvádzajú, aj napriek tomu, že jej funkčné obdobie bolo sprevádzané viacerými globálnymi krízami a kritickým nedostatkom financií v rozpočte múzea, podarilo sa jej vykonať dôležité zmeny v organizačnej štruktúre a prevádzke múzea a nastaviť pozitívne profesionálne inštitucionálne procesy.



Vyzdvihujú aj jej nasadenie a efektívne riadenie počas požiaru v marci tohto roka, vďaka čomu sa podarilo zvládnuť krízovú situáciu v múzeu a naštartovať proces obnovy objektu. "Svojimi pracovnými pracovnými výsledkami preukázala, že je zárukou programového smerovania modernej múzejnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou," uvádzajú signatári petície, pod ktorou je podpísaných už viac ako 1800 ľudí.



Denková nastúpila do funkcie riaditeľky SBM v novembri 2020. Z funkcie ju odvolali bez udania dôvodu. Ministerstvo životného prostredia, ktoré je zriaďovateľom múzea, poverilo dočasným riadením múzea Petra Zorvana, predsedu Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany v Banskej Štiavnici.



Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko upozornil, že hoci je nový riaditeľ funkcionárom SNS, v múzeu pracoval deväť rokov ako zástupca.