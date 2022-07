Proti predaju bratislavskej Polikliniky Tehelná vznikla petícia

Bratislava 18. júla (TASR) – V bratislavskom Novom Meste spustili petíciu proti predaju Polikliniky Tehelná. Žiadajú v nej súťaž zrušiť a zároveň ju zachovať ako zdravotnícke zariadenie. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý kritizuje, že sa budova predáva bez povinnosti zachovať polikliniku a ambulancie lekárov. Spoločnosť MH Manažment vníma petíciu ako súčasť predvolebného boja a jej odôvodnenie za zavádzajúce. Ubezpečuje, že sa nezruší ani jedna ambulancia.



"Ak ju predajú len ako budovu, automaticky, keď to niekto kúpi, tak bude hľadať cestu, ako ju čo najlepšie speňažiť. Je snáď každému jasné, že funkcia zdravotníckeho zariadenia nie je to najlukratívnejšia," konštatuje Kusý na sociálnej sieti.



Zdôrazňuje, že je úlohou štátu, aby zabezpečil zdravotnú starostlivosť obyvateľom. Podotýka, že zánik Polikliniky Tehelná by znamenal výrazné zhoršenie prístupu k lekárom, na ktorých je väčšina Novomešťanov zvyknutá.



Spoločnosť MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, sa však bráni. Deklaruje, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť pri kúpnej zmluve upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná. "Kolaudačné rozhodnutie povolilo užívanie budovy len na účel liečebno-preventívnej starostlivosti a technicko-hospodársku činnosť," povedala pre TASR manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.



Pripomína tiež, že Poliklinika Tehelná, a. s., je poliklinikou iba podľa svojho názvu. Takmer už 20 rokov nie je zdravotníckym zariadením, nemá ani podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami. "Ťažko teda možno petíciou žiadať o zachovanie niečoho, čo neexistuje," poznamenala Devánová. Postup považuje za správny a transparentný, v žiadnom prípade nie v rozpore s verejným záujmom, keďže umožní potrebné investície nového vlastníka do existujúcej infraštruktúry pri zachovaní charakteru zariadenia na Tehelnej ulici.



Podotýka tiež, že nastavenie súťaže, všetky jej parametre aj zmluvné podmienky schválila jednomyseľne hodnotiaca komisia, kde mala mestská časť zástupcu. Za prekvapivé preto považuje, kto sú hlavní organizátori petície. "Žiadali sme, aby sa Tehelná predávala nie ako budova, ale ako zdravotnícke zariadenie. Zároveň sme žiadali, aby tam na dobu minimálne 30 rokov zostali jestvujúce ambulancie všeobecných a odborných lekárov," oponuje Kusý. Na margo toho, prečo mestská časť budovu neodkúpila, keď jej bola ponúknutá, poznamenal, že budova si vyžaduje mnohomiliónovú investíciu a samospráva by sa niekoľko rokov nestarala o nič iné, iba o ňu.



K téme sa na sociálnej sieti vyjadriť aj kandidát na starostu Nového Mesta Matúš Čupka, podľa ktorého by malo byť toto zariadenie v správe mestskej časti. "Som presvedčený, že by sa Nové Mesto malo inšpirovať Račou a uchádzať sa o dlhodobý nájom Polikliniky Tehelná vrátane okolitých pozemkov," podotkol.



O tom, že by mala byť mestská časť aktívnejšia, hovorí aj miestny a mestský poslanec Jakub Mrva. To, že poliklinika je na predaj, nie je podľa neho nič nové, kroky starostu ho prekvapili. Nepáči sa mu ani to, že budova bola mestskej časti ponúknutá v rámci predkupného páva pred mesiacmi, o čom poslanci ani nevedeli.