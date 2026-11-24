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Proti rozhodnutiu pre úsek D1 Turany-Hubová bolo podaných 6 odvolaní
RÚ ÚPV vydal územné rozhodnutie pre diaľničný úsek Turany - Hubová 8. októbra a v zákonnej lehote boli k nemu podané štyri samostatné odvolania a dve spoločné odvolania.
Autor TASR
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Žilina/Turany 24. novembra (TASR) - Proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby úseku D1 Turany - Hubová bolo podaných spolu šesť odvolaní. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu (RÚ ÚPV) v Žiline ich zverejnil v zmysle zákona o správnom konaní a umožní tak účastníkom konania vyjadriť sa k ich obsahu v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia.
RÚ ÚPV vydal územné rozhodnutie pre diaľničný úsek Turany - Hubová 8. októbra a v zákonnej lehote boli k nemu podané štyri samostatné odvolania a dve spoločné odvolania. Možnosť odvolať sa využili tri fyzické osoby, jedna obchodná spoločnosť, Inštitút vodnej politiky so sídlom v Bratislave a tiež obce Ratkovo a Krpeľany.
„Oznámenie o predložení podaných odvolaní účastníkom konania na vyjadrenie sa k ich obsahu vrátane príloh sa oznamuje verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle RÚ ÚPV Žilina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia,“ informoval úrad.
Diaľničný úsek D1 medzi Turanmi a Hubovou bude mať dĺžku 13,5 kilometra. Jeho súčasťou budú tunely Havran a Korbeľka, 11 mostov a dve križovatky. Projekt počíta aj s výstavbou ekoduktu a nového strediska správy a údržby diaľnic. Národná diaľničná spoločnosť na výstavbu úseku vyhlásila opakované verejné obstarávanie, pričom predpokladaná cena diela je 1,573 miliardy eur. Na stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícii a výstavba by mala trvať sedem rokov.
RÚ ÚPV vydal územné rozhodnutie pre diaľničný úsek Turany - Hubová 8. októbra a v zákonnej lehote boli k nemu podané štyri samostatné odvolania a dve spoločné odvolania. Možnosť odvolať sa využili tri fyzické osoby, jedna obchodná spoločnosť, Inštitút vodnej politiky so sídlom v Bratislave a tiež obce Ratkovo a Krpeľany.
„Oznámenie o predložení podaných odvolaní účastníkom konania na vyjadrenie sa k ich obsahu vrátane príloh sa oznamuje verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle RÚ ÚPV Žilina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia,“ informoval úrad.
Diaľničný úsek D1 medzi Turanmi a Hubovou bude mať dĺžku 13,5 kilometra. Jeho súčasťou budú tunely Havran a Korbeľka, 11 mostov a dve križovatky. Projekt počíta aj s výstavbou ekoduktu a nového strediska správy a údržby diaľnic. Národná diaľničná spoločnosť na výstavbu úseku vyhlásila opakované verejné obstarávanie, pričom predpokladaná cena diela je 1,573 miliardy eur. Na stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícii a výstavba by mala trvať sedem rokov.