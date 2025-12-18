< sekcia Regióny
Proti skládke nebezpečných odpadov v košickej Myslave spúšťajú petíciu
Petičiari požadujú okamžitý zákaz navážania odpadu, zamietnutie rozšírenia kapacity o 15.000 kubických metrov.
Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Fórum pre zelené a zodpovedné Slovensko spúšťa petíciu v súvislosti so skládkou nebezpečných odpadov v Myslave, žiada o okamžitý zásah. TASR o tom informoval predseda OZ Ján Chovanec. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predtým pre TASR uviedlo, že bolo vykonané riadne zisťovacie konanie a pracuje sa na procese uzavretia a rekultivácie skládky, čo si vyžaduje zvýšenie jej kapacity.
Petičiari požadujú okamžitý zákaz navážania odpadu, zamietnutie rozšírenia kapacity o 15.000 kubických metrov (m3), zastavenie prevádzky zberného dvora, bezpečnú rekultiváciu a transparentný monitoring skládky. „Nechceme, aby sa z Myslavy stala druhá ‚Pezinská skládka‘, kde sa roky bojuje na súdoch, zatiaľ čo životné prostredie trpí,“ uviedol Chovanec s tým, že cieľom nie je blokovať rekultiváciu skládky a jej uzavretie, ale zabezpečiť zákonnosť. Petíciu adresujú MŽP, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a mestu Košice.
Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť V.O.D.S. Firma v júli predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) oznámenie o zmene, ktoré podľa nej hovorí o novom postupe uzatvorenia skládky a rekultivácii. Svahy jej telesa chce stabilizovať vybudovaním oporných múrov, čím sa „mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety“ a kapacita sa navýši odhadom o 15.000 m3. Časť novej voľnej kapacity má byť znížená o odpad, ktorý bude v rámci svahovania súčasných strmých svahov potrebné premiestniť. Podľa informácií zverejnených na enviroportáli sa projekt nebude posudzovať podľa zákona EIA. MŽP uviedlo, že ak by nebolo povolené rozšírenie skládky, prevádzkovateľ by musel jej uzatvorenie zabezpečiť navozením stavebného odpadu, čo by predstavovalo zbytočne nákladné riešenie. SIŽP pre TASR potvrdila, že na skládke zistila niekoľko porušení, pričom je kapacita prekročená a nemožno tam už ukladať odpad. Jej prevádzkovateľ sa voči tomu odvolal.
