Proti vírusu HPV budú v Trnave, Skalici a D. Strede očkovať 15. apríla

Trnava 15. marca (TASR) - Prihlasovací formulár pre očkovanie proti vírusu HPV pre záujemcov z Trnavského kraja vytvoril na webe Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dobrovoľné očkovanie bude prebiehať v sobotu 15. apríla v určených pediatrických ambulanciách v Dunajskej Strede, Trnave a Skalici. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Naším cieľom je zvýšenie povedomia o prevencii pred život ohrozujúcim ochorením u oboch pohlaví. Aj preto sme sa rozhodli iniciovať viaceré aktivity, ktoré podporia zdieľanie informácií medzi mladistvými, ako aj ich rodičmi. Pripravili sme na https://trnavskazupa.sk/ prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého je možné prejaviť záujem o dobrovoľné očkovanie proti rakovinotvornému vírusu. Očkovanie pripravujeme aj v spolupráci s ambulantnými pediatrami, zdravotníckym personálom či študentmi troch zdravotníckych škôl, ktorí už v týchto dňoch prezentujú spôsoby prevencie pred ochorením medzi ich rovesníkmi," uviedol Viskupič.



Prihlasovací formulár je určený dospelým aj mladistvým, ktorí majú viac ako 9 rokov. Vakcína je v plnej výške hradená poisťovňou, a to dievčatám a chlapcom vo veku 12 rokov, ktorí ešte nemali 13. narodeniny. Starší záujemcovia môžu využiť finančné benefity, ktoré ponúkajú jednotlivé zdravotné poisťovne. Očkovacia schéma je dvojdávková pre deti do 15. roku života, a trojdávková pre mladistvých, ktorí už tento vek dosiahli. Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucie Šmidovičovej v online formulári si záujemcovia vyberú miesto očkovania, vyplnia základné údaje vrátane veku očkovaného. Následne im bude zaslaný potvrdzujúci mail so všetkými potrebnými informáciami.



So zdieľaním informácií sú TTSK nápomocní študenti a pedagógovia stredných zdravotníckych škôl v Dunajskej Strede, Trnave a Skalici, ktorí pripravili sériu prednášok a vzdelávacích aktivít pre ďalších študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Dozvedia sa o možnostiach prevencie aj o tom, aké problémy a následky dokáže nakazenie sa vírusom HPV spôsobiť.



TTSK pripravuje špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti v spolupráci s pacientskymi organizáciami a školami.