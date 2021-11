Proti zámeru developera v okolí Chorvátskeho ramena vznikla petícia

Bratislava 7. novembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke vznikla petícia proti developerskému projektu v okolí Chorvátskeho ramena. Týka sa zámeru Kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalky, ktorý počíta s výstavbou v oblasti tzv. centrálnej rozvojovej osi, teda budúcej električkovej trate medzi Rusovskou, Gessayovou a Romanovou ulicou. Petíciu proti prvej etape projektu podpísalo viac ako 1500 obyvateľov.



"Vyjadrujeme nesúhlas so zámerom zrealizovať v bezprostrednej blízkosti Chorvátskeho ramena výstavbu siedmich až 15-podlažných budov. Tento typ výstavby by bol pre dané územie devastačný a poprel by zámery mestskej časti a záujmy obyvateľov uchrániť prírodný charakter tohto územia a rozvíjať ho v tomto duchu," konštatuje sa v petícii.



Obyvatelia od mestskej časti požadujú urýchlene obstarať územný plán zóny (ÚPZ) a do času jeho prijatia vyhlásiť stavebnú uzáveru. Od hlavného mesta žiadajú urýchlené spracovanie zmien a doplnok územného plánu mesta (ÚPN) i súčinnosť pri vyhlásení stavebnej uzávery.



Plochu, ktorú plánuje developer zastavať, charakterizuje ÚPN ako rozvojovú a určenú na výstavbu bývania a občianskej vybavenosti s parkami a sadovníckymi úpravami. Mestská časť na margo apelu petičiarov pripomína, že územný plán mesta je pre samosprávy záväzným a proces obstarávania územného plánu zóny sa môže týkať len lokality, ktorú odsúhlasí mesto. V tomto prípade sa tak doteraz nestalo.



Stavebný úrad taktiež nemôže nariadiť stavebnú uzáveru, podmienkou na to je práve schvaľovanie územného plánu na zonálnej úrovni. "A ten v prípade tohto územia do dnešného dňa chýba. Petržalský stavebný úrad tak nemôže nariadiť stavebnú uzáveru – bolo by to protizákonné," vysvetľuje samospráva.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo v tejto súvislosti hovorí o zlom rozhodnutí z čias primátora Andreja Ďurkovského, ktorý v roku 2002 prenajal pozemky developerovi na 50 rokov s tým, že môže projektovať výstavbu podľa platného územného plánu. Zmluvu sa primátorom doteraz vypovedať nepodarilo.



Podľa jeho vyjadrení sa zároveň nedá začať obstarávať územný plán zóny, pokiaľ nie je dokončená štúdia Petržalská os. V kompetencii ho má hlavná architektka mesta. "Stále prechádza komplikovaným dokončovacím procesom aj vzhľadom na množstvo pripomienok a petícií, ktoré jeho verejné prerokovanie sprevádzalo. Medzi inými aj od iniciátora súčasnej petície za stavebnú uzáveru,“ poznamenal Vallo. Voči tomu však petičiari namietajú.



Podľa primátora požiadal developer v súlade so zmluvou o záväzné stanovisko na prvé tri objekty. Jeho vydanie odmietnuť nemôže, v podmienkach však môže limitovať objem výstavby funkčné využitie. Redukcia výstavby a nárast plôch zelene vyplýva aj z Manuálu rozvoja územia Petržalka City, ktorý vyplynul z dodatku k zmluve. Poukázal tiež na to, že petícia a pripomienky sa týkajú zástavby v celom území, pričom developer má prenajatú len časť pozemkov, zvyšnej časti sa výstavba netýka.



Projekt je dlhodobý, bude pripravovaný po etapách s približným časom dokončenia desať rokov.