< sekcia Regióny
PROTIDROGOVÁ AKCIA: Pätici obvinených hrozí 10 rokov až doživotie
Bratislavská polícia v utorok (27. 1.) informovala o protidrogovej akcii, v rámci ktorej zadržala viacero osôb.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Piatim obvineným zo závažnej drogovej činnosti, ktorých polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie v Trnavskom a Bratislavskom kraji, hrozí trest desať až 25 rokov, alebo až doživotie. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zároveň spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Páchatelia, ktorými sú 35-ročný Dušan E. z Bratislavy, 42-ročný Marek G. z Bratislavy, 30-ročný Patrik M. z Bratislavy, 46-ročný Ján V. z Bratislavy a 40-ročný Tomáš L. z okresu Dunajská Streda, čelia obvineniu z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, ktorý spáchali formou spolupáchateľstva.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal jeden z obvinených zadovažovať a následne predávať omamné a psychotropné látky ostatným obvineným, ktorí ich následne spoločne alebo jednotlivo ďalej distribuovali iným osobám. K tejto trestnej činnosti malo dochádzať na rôznych miestach na území Bratislavského a Trnavského kraja,“ ozrejmila Bartošová.
Bratislavská polícia v utorok (27. 1.) informovala o protidrogovej akcii, v rámci ktorej zadržala viacero osôb. Z nich päť osôb obvinili pre závažnú drogovú trestnú činnosť. Policajti zaistili takmer štyri kilogramy metamfetamínu a 40 gramov kokaínu, takisto aj finančné prostriedky vo výške takmer 170.000 eur.
Páchatelia, ktorými sú 35-ročný Dušan E. z Bratislavy, 42-ročný Marek G. z Bratislavy, 30-ročný Patrik M. z Bratislavy, 46-ročný Ján V. z Bratislavy a 40-ročný Tomáš L. z okresu Dunajská Streda, čelia obvineniu z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, ktorý spáchali formou spolupáchateľstva.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal jeden z obvinených zadovažovať a následne predávať omamné a psychotropné látky ostatným obvineným, ktorí ich následne spoločne alebo jednotlivo ďalej distribuovali iným osobám. K tejto trestnej činnosti malo dochádzať na rôznych miestach na území Bratislavského a Trnavského kraja,“ ozrejmila Bartošová.
Bratislavská polícia v utorok (27. 1.) informovala o protidrogovej akcii, v rámci ktorej zadržala viacero osôb. Z nich päť osôb obvinili pre závažnú drogovú trestnú činnosť. Policajti zaistili takmer štyri kilogramy metamfetamínu a 40 gramov kokaínu, takisto aj finančné prostriedky vo výške takmer 170.000 eur.