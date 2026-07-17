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PROTIDROGOVÁ AKCIA: Polícia zadržala dve osoby
Zaistené veci budú podľa nej podrobené ďalšiemu skúmaniu a budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
Autor TASR
Prešov 17. júla (TASR) - Policajti počas piatkovej protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa zaistili anabolické látky, hotovosť a zadržali dve osoby. Na mieste zasahovali príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aj kriminálna polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Ako uviedla, boli vykonané dve domové prehliadky na území okresov Prešov a Sabinov. Policajti počas akcie zadržali dve osoby - muža a ženu.
„Pri domových prehliadkach zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorazových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok, zvyšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14.900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia,“ uviedla Vilhanová.
Zaistené veci budú podľa nej podrobené ďalšiemu skúmaniu a budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v tejto fáze poskytnúť ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa.
Ako uviedla, boli vykonané dve domové prehliadky na území okresov Prešov a Sabinov. Policajti počas akcie zadržali dve osoby - muža a ženu.
„Pri domových prehliadkach zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorazových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok, zvyšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14.900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia,“ uviedla Vilhanová.
Zaistené veci budú podľa nej podrobené ďalšiemu skúmaniu a budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v tejto fáze poskytnúť ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa.