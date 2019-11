Protidrogový vlak bude mať zastávku v Senici

Senica 5. novembra (TASR) – Protidrogový vlak Revolution Train, ktorý pozostáva zo šiestich strieborných obrnených vagónov, bude mať v piatok (8. 11.) zastávku v Senici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Vo vlaku sú štyri kinosály, osem interaktívnych miestností a organizátori z Nadačného fondu Nové Česko ponúkajú 90-minútový program. "Prioritne je určený pre deti od 12 do 17 rokov, popoludní môžu chodiť rodičia s deťmi od desiatich rokov. Chceme, aby sa Slovensko pripojilo k Nemecku a Česku. Výhodou je, že slovenské deti rozumejú českým filmom. V každom meste sú 'srdciari', ktorým nie je situácia ľahostajná. Prekáža im, že ich deti sa môžu v parku pichnúť ihlou do nohy. Veríme, že sa nájde podpora vlády, ktorá bude chcieť investovať viac do prevencie. Pretože riešenie dôsledkov stojí stonásobne viac ako prevencia," uviedol za organizátorov Pavel Tuma.



Cieľom programu je prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Sú tu predstavené mechanizmy, ktorými drogová závislosť vzniká, ako aj dôsledky, ktoré závislého človeka v živote čakajú. Vďaka zapojeniu sa do reálneho príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokáže program zaujať a dať priestor na zamyslenie sa nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog.



Domovskou stanicou protidrogového vlaku je Praha–Dejvice, kde stojí od decembra do marca a počas letných školských prázdnin. Počas zvyšných mesiacov v roku sa vydáva na cesty do miest v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku. Doposiaľ bol vlak vo viac ako 150 mestách a navštívilo ho vyše 150.000 ľudí.



Predpoludním je program v Senici rezervovaný pre základné a stredné školy. Poobede je vlak prístupný širokej verejnosti od 15.30 do 18.00 h a program sa začína každých 20 minút.