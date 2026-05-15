Protikorupčný festival Pucung tento rok ponúkne trojdňový program
Festival v piatok večer otvorí výstava a divadelné predstavenie Vyučovanie dony Margarity.
Autor TASR
Košice 15. mája (TASR) - V Košiciach sa od piatka do nedele (17. 5.) uskutoční deviaty ročník multižánrového protikorupčného festivalu Pucung. Podujatie organizuje Nadácia Zastavme korupciu, ktorá tento rok vďaka podpore z fondov Európskej únie pripravila aj tretí deň programu s názvom Pucung+, zameraný najmä na angažovanosť mladých ľudí, ktorý bude pre verejnosť dostupný zdarma.
Festival v piatok večer otvorí výstava a divadelné predstavenie Vyučovanie dony Margarity. Nasledovať bude diskusia o vyšetrovaní viacerých káuz. „Heslo tohto ročníka ´Zmena začína odvahou´ nie je len prázdna fráza, je to výzva pre každého občana, aby sa zaujímal o to, kam tečú naše spoločné peniaze. Spájame odborníkov, umelcov a širokú verejnosť, aby sme spoločne vyslali jasný signál - právny štát a demokraciu si nenecháme zobrať,“ uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.
Sobotný (16. 5.) program prinesie premietanie, talkshow, workshopy či diskusiu napríklad aj o vyšetrovaní tzv. haciendovej kauzy, na ktorej sa zúčastnia európsky prokurátor Juraj Novocký, zástupca Európskeho parlamentu a novinárka Xénia Makarová. Diskusia o nezávislosti inštitúcií prinesie vystúpenia predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomíra Andrassyho a herca Richarda Stankeho. Sobotný program uzavrie koncert a afterparty.
Nedeľný program Pucung+ sa zameria najmä na angažovanosť mladých ľudí. Súčasťou budú diskusie, workshopy aj filmové premietanie. Záverečný koncert odohrá spevák ADONXS.
