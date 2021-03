Protipandemické opatrenia v Bratislave kontroluje i mestská polícia

Bratislava 3. marca (TASR) – Dodržiavanie protipandemických opatrení v uliciach Bratislavy kontroluje aj bratislavská mestská polícia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



"Od začiatku vypuknutia pandémie sa mestská polícia okrem plnenia iných úloh, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákona o obecnej polícii, aktívne spolupodieľa na kontrole dodržiavania schválených opatrení prijatých v súvislostí so zamedzením šírenia nového koronavírusu," uviedla hovorkyňa.



Aktívnu činnosť vyvíjajú mestskí policajti podľa nej aj v oblasti prevencie, a to napríklad upozorňovaním ľudí na nevyhnutnosť potreby prekrytia horných dýchacích ciest. Zároveň sú vybavení tak, aby v prípade potreby vedeli poskytnúť jednorazové ochranné rúška.



"Nerešpektovanie nariadených záväzných opatrení zo strany vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva kontroluje mestská polícia aj u prevádzkových jednotiek, kde v uplynulom čase riešila viaceré prípady. Mestský policajt môže uložiť v súlade so zákonom priestupcovi blokovú pokutu na mieste do výšky 1000 eur," priblížila Rajčanová.