Protipovodňové opatrenia nad Vitálišovcami urobia spolu s družstvom

Liptovský Mikuláš 23. septembra (TASR) – Protipovodňové opatrenia v lokalite nad Vitálišovcami a Podbrezinami v Liptovskom Mikuláši urobí radnica v spolupráci s družstevníkmi. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Bleskové povodne tam v posledných mesiacoch spôsobili škody na verejnom aj súkromnom majetku.



Ako dodala hovorkyňa, predstavitelia radnice v uplynulom období rokovali so zástupcami Poľnohospodárskeho družstva Smrečany, ktoré obhospodaruje pole nad dotknutými mestskými časťami. "Dohodli sme, že družstvo nebude na poli vysádzať rizikové plodiny, ako sú zemiaky a kukurica. Zvolia vhodnejšie, ktoré dokážu zachytiť väčší objem zrážok. Taktiež kývli na prioritné pooranie tohto poľa, čo by malo zabrániť opakovaniu sa povodňovej situácie v tomto roku," priblížila.



Na odvodnenie lokality má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, nasledovať bude získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. "Realizáciou tohto projektu v budúcnosti budú Vitálišovce chránené proti povodniam," uviedla Čapčíková.



Povodne v uplynulom období do Vitálišoviec prichádzali po krátkych a výdatných búrkach. Do ulíc naplavili zeminu z obhospodarovaného poľa nad mestskou časťou. Voda tiekla cez cintorín na prístupovú komunikáciu, ktorú kompletne zničila, a pokračovala na Zemiansku ulicu, kde vytopila záhrady súkromných vlastníkov. Časť vôd stiekla aj po ceste, ktorá vedie z Podbrezín do Veternej Poruby a zaliala komunikácie na Hruškovej ulici.