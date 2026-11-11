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Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch prešla údržbou
Na mieste súčasnej nádrže sa v minulosti nachádzal pôvodný historický tajch z 19. storočia, ktorý sa pred zavedením železničky používal na splavovanie dreva.
Autor TASR
Ľubochňa 11. novembra (TASR) - Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch v závere Ľubochnianskej doliny prešla údržbou. Súčasťou stavby nádrže sú aj zrubové priečne prahy, ktoré boli už značne zanesené naplaveninami, a preto pristúpila Správa Národného parku (NP) Veľká Fatra v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), pracovisko Ružomberok, k ich vyčisteniu. Správa NP Veľká Fatra o tom informovala na webe.
„Pravidelne vypiľujeme náletové dreviny, opravili sme pokazený ventil a odstraňujeme prípadné nedostatky zistené kontrolou. Taktiež vykonávame pravidelný mesačný povinný monitoring stavu tajchu, technického zariadenia a prietokov. Jednou z našich povinností je aj odstraňovanie nánosov z tajchu a zrubových prahov,“ uviedol vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy Správy NP Veľká Fatra Ivan Šupolík.
Pracovníci SVP pristúpili na protipožiarnej nádrži Vyšný Tajch v Ľubochnianskej doline k periodickej údržbe usadzovacích priehradok, ktorých funkciou je zachytávanie naplavenín a usadzovanie nánosov. „Túto činnosť realizujeme v závislosti od stavu zanesenia uvedených priehradok. Pravidelnou údržbou prispievame k zachovaniu retenčnej kapacity nádrže, ako aj k zlepšeniu podmienok pre vodné a okolité ekosystémy. Opatrenie realizujeme v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, s dôrazom na zodpovednú starostlivosť o vodné zdroje a prírodné prostredie,“ priblížil PR manažér Tomáš Januš z Kancelárie generálneho riaditeľa SVP.
Na mieste súčasnej nádrže sa v minulosti nachádzal pôvodný historický tajch z 19. storočia, ktorý sa pred zavedením železničky používal na splavovanie dreva. K rozhodnutiu vybudovať novú protipožiarnu nádrž dospel štátny podnik Lesy SR po skúsenostiach s hasením požiaru v tejto oblasti v júli 2007, ktoré komplikoval nedostatok protipožiarnej vody. Slávnostné otvorenie nádrže sa konalo 30. júla 2009. Do správy NP Veľká Fatra prešiel tajch delimitáciou v roku 2024.
„Pravidelne vypiľujeme náletové dreviny, opravili sme pokazený ventil a odstraňujeme prípadné nedostatky zistené kontrolou. Taktiež vykonávame pravidelný mesačný povinný monitoring stavu tajchu, technického zariadenia a prietokov. Jednou z našich povinností je aj odstraňovanie nánosov z tajchu a zrubových prahov,“ uviedol vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy Správy NP Veľká Fatra Ivan Šupolík.
Pracovníci SVP pristúpili na protipožiarnej nádrži Vyšný Tajch v Ľubochnianskej doline k periodickej údržbe usadzovacích priehradok, ktorých funkciou je zachytávanie naplavenín a usadzovanie nánosov. „Túto činnosť realizujeme v závislosti od stavu zanesenia uvedených priehradok. Pravidelnou údržbou prispievame k zachovaniu retenčnej kapacity nádrže, ako aj k zlepšeniu podmienok pre vodné a okolité ekosystémy. Opatrenie realizujeme v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, s dôrazom na zodpovednú starostlivosť o vodné zdroje a prírodné prostredie,“ priblížil PR manažér Tomáš Januš z Kancelárie generálneho riaditeľa SVP.
Na mieste súčasnej nádrže sa v minulosti nachádzal pôvodný historický tajch z 19. storočia, ktorý sa pred zavedením železničky používal na splavovanie dreva. K rozhodnutiu vybudovať novú protipožiarnu nádrž dospel štátny podnik Lesy SR po skúsenostiach s hasením požiaru v tejto oblasti v júli 2007, ktoré komplikoval nedostatok protipožiarnej vody. Slávnostné otvorenie nádrže sa konalo 30. júla 2009. Do správy NP Veľká Fatra prešiel tajch delimitáciou v roku 2024.