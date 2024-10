Protitankovú stenu v Petržalke, na trati električky, presunú

Na snímke časť mohutnej železobetónovej strieľne s otvorom na protitankový kanón, ktorá sa nachádza v trase predĺženia električkovej trate na ulici Jantárová cesta v bratislavskej mestskej časti Petržalka v stredu 23. októbra 2024. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hlavné mesto presunie v prvej polovici budúceho týždňa protitankovú stenu, ktorá sa nachádza v trase predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Zachovaná zostane nakoniec celá, nielen jej časť. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Objekt neďaleko zdravotného strediska na Strečnianskej ulici patrí medzi vojenské pamätihodnosti hlavného mesta a viaže sa k obdobiu druhej svetovej vojny.skonštatoval Bubla.Rozmery a tvar protitankovej steny zistili až po celkovom odokrytí jej podzemnej časti. Vypracovaný bol technologický postup a dokumentácia na jej presunutie o pár metrov ďalej od jej pôvodnej polohy. Nachádza sa totiž v koridore električkovej trate, ktorá je projektovaná cez pôvodné koryto metra a nie je možné ju odkloniť tak, aby sa vyhla tejto stene. Pri téme zmeny polohy prebiehali aj konzultácie s bunkrológmi, aby bola zachovaná hodnota objektu.poznamenal Bubla s tým, že po odkopaní celej steny a prieskume okolia sa podarilo získať aj ďalšie informácie.Realizáciu prác skomplikovalo niekoľko nepredvídateľných udalostí, napríklad nález nevybuchnutej munície. Vyžiadalo si to pyrotechnický prieskum a zmenu režimu odkopávania. Začiatkom júla tam našli 18 granátov, ktoré previezli na bezpečnú likvidáciu. Okrem toho bolo v rámci pyrotechnického prieskumu pri stavbe trate nájdených a zlikvidovaných do desať delostreleckých granátov.Podľa dostupných informácií z evidenčného listu pamätihodnosti mesta by malo ísť v tomto prípade o časť mohutnej železobetónovej strieľne s otvorom na protitankový kanón. V Petržalke sa zachovalo viacero takýchto stien, napríklad dve sú pri bunkri B-S 8.uvádza sa v dokumente. Nie je vylúčené, že mohla byť v minulosti súčasťou systému opevnenia budovaného v 40. rokoch 20. storočia. Dve takéto steny mali byť pritom zničené na inom mieste pri výstavbe jedného z petržalských obchodných centier.