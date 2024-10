Protitankovú stenu v Petržalke, na trati električky, presunuli

Snímka z presúvania protitankovej steny v Petržalke, ktorá bránila výstavbe električkovej trate. V Bratislave 30. októbra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 30. októbra (TASR) - Hlavné mesto v stredu presunulo protitankovú stenu, ktorá sa nachádzala v trase predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Konkrétne ide o objekt pre protitankový kanón, ktorý budovali v rámci nemeckej línie na obranu Bratislavy na jar 1945. Presunutý bol len o niekoľko metrov ďalej od jeho pôvodného miesta. Objekt neďaleko zdravotného strediska na Strečnianskej ulici patrí medzi vojenské pamätihodnosti hlavného mesta.priblížil bunkrológ Pavol Škorvánek.Objekt postavili nemecké jednotky za pomoci pracovníkov z miestnych pracovných a koncentračných stredísk, ktoré boli v danom období na území dnešnej Petržalky. Znamená to, že na časti obrany Bratislavy sa podieľali aj väzni a Židia, ktorí tu boli za vojny internovaní.poznamenal Škorvánek.Je presvedčený, že stálo za to, aby objekt presunuli, keďže stál v trase električkovej trate a nedal sa obísť. Podľa bunkrológa je to totiž jedinečný objekt, keďže zhruba zo 40 takýchto objektov, ktoré boli vybudované, sa spolu s týmto zachovalo desať. Najbližšie z nich sú v pevnosti Olomouc a niekde inde na svete sa už nevyskytujú.Rozmery a tvar objektu zistili až po celkovom odokrytí jeho podzemnej časti. Stena váži viac ako 65 ton. Pôvodne sa uvažovalo, že bude zachovaná len časť, teda tá, ktorá vyčnievala nad terénom. Nakoniec bol projekt prepracovaný tak, aby sa podarilo zachovať celý objekt. Magistrát to odôvodňuje aj tým, že si uvedomuje jeho pamiatkovú hodnotu. Celý projekt vrátane projektovej dokumentácie, zabezpečenia techniky a špeciálnej technológie na presunutie objektu vyšiel na približne 130.000 eur. Náklady platí hlavné mesto v rámci projektu petržalskej električky.Objekt bol presunutý len pár metrov od jeho doterajšieho miesta. Bude opäť zakopaný a viditeľná, teda nad úrovňou terénu, bude opäť len jeho časť. Teda tak, ako tomu bolo doteraz.poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla.Realizáciu prác skomplikovalo v minulosti niekoľko nepredvídateľných udalostí, napríklad nález nevybuchnutej munície. Vyžiadalo si to pyrotechnický, ale tiež archeologický prieskum, rovnako tak napríklad aj zmenu režimu odkopávania.podotkol Škorvánek s tým, že aj v okolí takýchto objektov, často v zastavanom území, sa môže nachádzať množstvo munície.