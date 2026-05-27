AKCIA VALENTÍN: Polícia zasahuje v Trenčianskom kraji
Zásah súvisí s preverovaním násilnej trestnej činnosti.
Autor TASR,
Bratislava/Trenčín 27. mája (TASR) - Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru aktuálne realizujú procesné úkony v Trenčianskom samosprávnom kraji. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Zásah súvisí s preverovaním násilnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie s krycím názvom Valentín. Bližšie informácie aktuálne nie je podľa polície možné poskytnúť.
