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V Košiciach predstavujú Levitujúce topánky a Kabelko-Bublinkovač
MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti, zlepšovanie komunikácie a spoluprácu.
Autor TASR
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Košice 11. júna (TASR) - Svoje vysnívané vynálezy prezentujú vo štvrtok v Košiciach deti z východného Slovenska v rámci podujatia MyMachine Slovakia Expo. Sedem tímov počas školského roka pracovalo na siedmich nových produktoch. Deti vymysleli vynálezy, vysokoškoláci navrhli ich dizajn a stredoškoláci vyrobili funkčné prototypy. TASR o podujatí informovala koordinátorka vzdelávacieho programu MyMachine Katarína Ďurovková.
K novým vynálezom patrí Florbalová strela, automatické kŕmidlo BioEat, upratovací robot LENA, Levitujúce topánky, Kabelko-Bublinkovač, rozprávkový robot Lila a glóbus plný informácií GEO Discovery. Oslava tvorivosti a technických zručností mladých ľudí sa koná v Steelparku.
„MyMachine tento rok oslavuje desať rokov a do aktuálneho ročníka sa zapojilo 13 tímov z celého Slovenska. Pri príležitosti osláv desiateho ročníka bude v Kulturparku otvorená aj výstava vynálezov MyMachine,“ informovala Ďurovková. Ďalšie podujatie pre šesť tímov zo západného a stredného Slovenska sa bude konať 24. júna v Elektrárni Piešťany.
MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti, zlepšovanie komunikácie a spoluprácu. Program jedinečným spôsobom prepája žiakov a študentov zo všetkých troch úrovní vzdelávania. Deti zo základných škôl kreslia svoje vysnívané vynálezy, vysokoškoláci vymýšľajú, ako by reálne produkty mohli vyzerať a fungovať. Stredoškoláci následne vyrobia funkčné prototypy. Na záver celého procesu sa koná slávnostné podujatie MyMachine Expo spojené s odhaľovaním a testovaním hotových vynálezov.
K novým vynálezom patrí Florbalová strela, automatické kŕmidlo BioEat, upratovací robot LENA, Levitujúce topánky, Kabelko-Bublinkovač, rozprávkový robot Lila a glóbus plný informácií GEO Discovery. Oslava tvorivosti a technických zručností mladých ľudí sa koná v Steelparku.
„MyMachine tento rok oslavuje desať rokov a do aktuálneho ročníka sa zapojilo 13 tímov z celého Slovenska. Pri príležitosti osláv desiateho ročníka bude v Kulturparku otvorená aj výstava vynálezov MyMachine,“ informovala Ďurovková. Ďalšie podujatie pre šesť tímov zo západného a stredného Slovenska sa bude konať 24. júna v Elektrárni Piešťany.
MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti, zlepšovanie komunikácie a spoluprácu. Program jedinečným spôsobom prepája žiakov a študentov zo všetkých troch úrovní vzdelávania. Deti zo základných škôl kreslia svoje vysnívané vynálezy, vysokoškoláci vymýšľajú, ako by reálne produkty mohli vyzerať a fungovať. Stredoškoláci následne vyrobia funkčné prototypy. Na záver celého procesu sa koná slávnostné podujatie MyMachine Expo spojené s odhaľovaním a testovaním hotových vynálezov.