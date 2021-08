Provizórny most v Iliaši v B. Bystrici od štvrtka opäť dočasne uzavrú

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) – Stavebné práce na výstavbe nového mosta v banskobystrickej mestskej časti Iliaš ponad rieku Hron pokročili a dostali sa do fázy, keď je opäť nutné úplne uzavrieť starý provizórny most, ktorý slúži ako dočasná obchádzková trasa. Z dôvodu osádzania nosnej konštrukcie nového obojsmerného mosta bude preto uzavretý od 5. do 7. augusta, pripomína magistrát s tým, že obyvateľom na prejazd poslúži poľná cesta v smere na Vlkanovú.



Podľa banskobystrického primátora Jána Noska výška investície v prípade nového mosta po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1,4 milióna eur. Hoci v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most tam bol nevyhnutný, keďže je jediným priamym spojením s ostatnou časťou mesta.



„Veríme, že výstavba nového mosta s lávkou pre peších a celou infraštruktúrou bude na jeseň ukončená a most prejazdný. Musíme dodržiavať striktný harmonogram,“ konštatovala ešte v júni, keď sa začali práce, Eva Fízeľová zo spoločnosti Eurovia SK, ktorá realizuje stavbu.