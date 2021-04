Prudký vietor strhol plechovú strechu z obecného úradu v Cejkove

Cejkov 13. apríla (TASR) – Plechovú strechu strhla v utorok popoludní búrková smršť z budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Cejkov v okrese Trebišov. Strecha ostala zničená, nikto sa pritom nezranil. TASR to potvrdil starosta Ladislav Slovjak, ktorý výšku škody bezprostredne nevedel odhadnúť.



"Som z toho nešťastný, ja som ešte takú búrku nevidel. Akoby to bolo len na takom úzkom páse, vietor bol taký, že stromy okolo úplne ohlo. Akurát som pozeral vonku, ako strašne duje, a odrazu akoby niečo buchlo alebo odtrhlo zo strechy, normálne som sa zľakol, bol to taký moment," povedal starosta.







Na miesto prišli aj hasiči a policajti. Priestor v okolí úradu je z bezpečnostných dôvodov opáskovaný. Tamojšia cesta vedie k trom bytovkám. "Mám tam postavených chlapov, ktorí to regulujú, aby nepúšťali autá, len ľudí, ktorí tam bývajú," povedal Slovjak.



Otvorená strecha môže spôsobiť ďalšie škody, vnútorné priestory v poschodovej budove provizórne pozakrývali proti dažďu. "Volal som firmu, ktorá robila strechu, majú prísť, možno ešte dnes," dodal starosta s tým, že je rozhodnutý nedať na budovu opäť plechovú krytinu.



Plochú strechu položili pred zhruba šiestimi rokmi, budova má novú fasádu.