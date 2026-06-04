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Prüger-Wallnerova záhrada otvára tri obnovené historické skleníky
Obnovené skleníky sú rozdelené na dve časti - pestovateľskú časť určenú na komunitné záhradkárčenie, a oddychovú časť, ktorá bude priestorom na kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Okrasná Prüger-Wallnerova záhrada v bratislavskom Starom Meste, ktorú koncom 19. storočia vytvorila známa hotelierska rodina Prügerovcov, prechádza v posledných rokoch postupnou revitalizáciou. Záhrada najnovšie otvára tri obnovené historické skleníky, ktoré hlavné mesto odovzdalo vo štvrtok oficiálne do užívania. Slúžiť majú nielen na pestovateľské, ale aj kultúrne aktivity.
„Verím, že tak, ako sa postupne obnovovala a rozrastala táto záhrada, bude sa tu naďalej rozrastať aj komunita ľudí, ktorí tu radi trávia čas. To bolo od začiatku naším cieľom. Pretože práve komunita napomáha k budovaniu súdržnej spoločnosti a kvalitnejšieho mesta,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Obnovené skleníky sú rozdelené na dve časti - pestovateľskú časť určenú na komunitné záhradkárčenie, a oddychovú časť, ktorá bude priestorom na kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity. O správu a prevádzku komunitného záhradkárčenia v skleníkoch sa postará nezisková organizácia Národný Trust. Na záchrane záhrady sa podieľa od roku 2013, v roku 2021 založila aj Komunitnú záhradu Prügerka.
Okrasná záhrada bola niekoľko desaťročí bez systémovej údržby, čo sa podpísalo na jej vzhľade a kondícii. Z pôvodných záhradných úprav sa nezachovalo takmer nič, okrem zopár mohutných stromov, zvyškov schodiska, budovy kotolne a základov pôvodných skleníkov, v ktorých sa kedysi pestovala zelenina a kvety nielen pre domácnosť Heinricha Prügera, ale aj pre jeho hotel Carlton.
S postupnou revitalizáciou spustnutej a zanedbanej záhrady sa začalo ešte v roku 2013. V roku 2021 bola veľká časť záhrady obnovená v prírodnom duchu. Pribudla komunitná záhradka, postupne sa podarilo obnoviť aj historický domček záhradníka, ktorý začal slúžiť na komunitné aktivity. Pribudlo detské ihrisko, upravili sa pešie trasy a vytvoril mokraďový biotop.
Zrekonštruovanú záhradu si pri príležitosti oficiálneho otvorenia a odovzdania obnovených historických skleníkov prišiel pozrieť aj priamy príbuzný Heinricha Prügera Johannes Lippert. Nájsť takúto záhradu v strede mesta, najmä v čase, keď sa rieši dosah klimatickej zmeny, sa podľa neho len tak nevidí, obzvlášť pri bezplatnom vstupnom. „Bývam v meste Regensburg, ktoré leží rovnako na Dunaji, a je tam obrovský zámok, väčší ako Buckinghamský palác. Tiež je tam obrovská záhrada, mnoho stromov, ale nikto tam nesmie vstúpiť. Iba na Vianoce, na vianočné trhy, ale aj to až po zaplatení vstupného. Preto si myslím, že takúto záhradu, akou je Prüger-Wallnerova záhrada, si je potrebné veľmi ceniť,“ podotkol Lippert.
Pôvodné historické skleníky sa podarilo obnoviť aj financiami z Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá investovala 150.000 eur.
„Verím, že tak, ako sa postupne obnovovala a rozrastala táto záhrada, bude sa tu naďalej rozrastať aj komunita ľudí, ktorí tu radi trávia čas. To bolo od začiatku naším cieľom. Pretože práve komunita napomáha k budovaniu súdržnej spoločnosti a kvalitnejšieho mesta,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Obnovené skleníky sú rozdelené na dve časti - pestovateľskú časť určenú na komunitné záhradkárčenie, a oddychovú časť, ktorá bude priestorom na kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity. O správu a prevádzku komunitného záhradkárčenia v skleníkoch sa postará nezisková organizácia Národný Trust. Na záchrane záhrady sa podieľa od roku 2013, v roku 2021 založila aj Komunitnú záhradu Prügerka.
Okrasná záhrada bola niekoľko desaťročí bez systémovej údržby, čo sa podpísalo na jej vzhľade a kondícii. Z pôvodných záhradných úprav sa nezachovalo takmer nič, okrem zopár mohutných stromov, zvyškov schodiska, budovy kotolne a základov pôvodných skleníkov, v ktorých sa kedysi pestovala zelenina a kvety nielen pre domácnosť Heinricha Prügera, ale aj pre jeho hotel Carlton.
S postupnou revitalizáciou spustnutej a zanedbanej záhrady sa začalo ešte v roku 2013. V roku 2021 bola veľká časť záhrady obnovená v prírodnom duchu. Pribudla komunitná záhradka, postupne sa podarilo obnoviť aj historický domček záhradníka, ktorý začal slúžiť na komunitné aktivity. Pribudlo detské ihrisko, upravili sa pešie trasy a vytvoril mokraďový biotop.
Zrekonštruovanú záhradu si pri príležitosti oficiálneho otvorenia a odovzdania obnovených historických skleníkov prišiel pozrieť aj priamy príbuzný Heinricha Prügera Johannes Lippert. Nájsť takúto záhradu v strede mesta, najmä v čase, keď sa rieši dosah klimatickej zmeny, sa podľa neho len tak nevidí, obzvlášť pri bezplatnom vstupnom. „Bývam v meste Regensburg, ktoré leží rovnako na Dunaji, a je tam obrovský zámok, väčší ako Buckinghamský palác. Tiež je tam obrovská záhrada, mnoho stromov, ale nikto tam nesmie vstúpiť. Iba na Vianoce, na vianočné trhy, ale aj to až po zaplatení vstupného. Preto si myslím, že takúto záhradu, akou je Prüger-Wallnerova záhrada, si je potrebné veľmi ceniť,“ podotkol Lippert.
Pôvodné historické skleníky sa podarilo obnoviť aj financiami z Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá investovala 150.000 eur.