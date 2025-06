Prvá cirkevná materská škola v Michalovciach oslávila 30. výročie

Michalovce 16. júna (TASR) - Cirkevná materská škola (CMŠ) sv. Terezky v Michalovciach oslavuje 30. výročie svojho založenia. Ako TASR informovala Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku, ide o prvú cirkevnú materskú školu na Slovensku. Jej príbeh je prepojený s históriou kongregácie.



„V 50. rokoch minulého storočia boli sestry násilne vyvezené do sústreďovacích kláštorov, pričom museli opustiť kláštor v Michalovciach aj všetky svoje diela vrátane materskej školy,“ uviedli z kongregácie. Po návrate do Michaloviec sa sestre M. Miriam Petrášovej podarilo obnoviť činnosť materskej školy.



V CMŠ sa snažia vytvárať prostredie, v ktorom by každé dieťa cítilo, že je milované a žilo v prostredí plnom lásky. K tomuto prístupu inšpiruje pedagogický zbor patrónka školy, svätá Terezka od Dieťaťa Ježiša, ako aj zakladateľka kongregácie, matka Františka Lechnerová.



Oslavy 30. výročia školy sa začali v sobotu (14. 6.) slávnostnou omšou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie. Po nej sa program presunul do areálu školy, kde vystúpili deti z CMŠ. Pre hostí boli pripravené aktivity ako skákací hrad, pletenie vrkočov či maľovanie na tvár. „Nech je CMŠ sv. Terezky aj naďalej miestom lásky, učenia a rastu pre ďalšie generácie,“ dodali.