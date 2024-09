Prvá etapa asanácie tzv. petržalského kopca pokračuje podľa plánu

Bratislava 21. septembra (TASR) - Práce na recyklácii a likvidácii tzv. petržalského kopca pokračujú podľa plánu. Pre TASR to uviedol Ladislav Hoffmann, riaditeľ výstavby spoločnosti Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke.



"Práce na recyklácii petržalského kopca prebiehajú podľa plánu a očakávame, že prvú etapu dokončíme o niečo skôr oproti plánu," skonštatoval Hoffmann. Pôvodne termín ukončenia prvej etapy prác odhadovala spoločnosť na december.



V rámci prvej etapy zrecyklovali k začiatku septembra približne 115.000 metrov kubických zeminy a kameniva, 5000 metrov kubických betónov, 10.000 metrov kubických sute prvej kategórie a 15.000 metrov kubických sute druhej kategórie. "Čo sa týka druhej etapy, máme v pláne pokračovať ďalej a plynulo nadviazať na prvú etapu po jej ukončení," poznamenal Hoffmann.



Počas prác na likvidácii kopca je podľa neho prítomný odborný geologický dohľad, technický dozor aj špecialista na nakladanie s odpadom. Pri prácach odhalili azbestocementový odpad (v objeme približne jednej tony), ložisko zeminy kontaminované ropnými látkami (v objeme necelej jednej tony), ako aj niekoľko ton starých železničných podvalov, ktoré sa takisto zaraďujú do kategórie nebezpečného odpadu. "Všetok nebezpečný odpad bol odborne stabilizovaný a v súlade s predpismi bezpečne odvezený z územia v súlade s platnými predpismi," ubezpečil Hoffmann.



Výsledky pravidelných analýz podzemných vôd, ako aj meraní prítomnosti azbestu v ovzduší a na fasádach domov však podľa neho nepreukázali negatívny vplyv obsahu kopca na kvalitu podzemných vôd ani ovzdušia.



Takzvaný petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho okolo 1,25 milióna ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Prácam na časti kopca predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.



Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.