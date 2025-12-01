< sekcia Regióny
Prvá etapa cyklotrasy v Martine prepojila Priekopa a Košúty
Projekt v hodnote viac ako 90.000 eur bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Autor TASR
Martin 1. decembra (TASR) - Martinská radnica dokončila realizáciu prvej etapy výstavby novej cyklotrasy, ktorá prepojí Martin so Sučanmi a povedie k najvýznamnejším zamestnávateľom v priemyselnej zóne. Takmer 800-metrový úsek prepojí mestské časti Priekopa a Košúty. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Projekt v hodnote viac ako 90.000 eur bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Prvá etapa prác zahŕňala kompletnú rekonštrukciu existujúceho chodníka medzi železničnou stanicou Martin - Priekopa a závodom Ecco. Úsek s dĺžkou 772 metrov a trojmetrovou šírkou bol upravený na zdieľaný režim pre cyklistov a chodcov, čím sa zvýšila bezpečnosť a komfort každodenného pohybu medzi mestskými časťami Priekopa a Košúty,“ priblížila Jenigár.
Martinský primátor Ján Danko zdôraznil, že ide o krok, ktorý má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov. „Novovybudovaná cyklotrasa predstavuje významný posun smerom k bezpečnej, zdravej a komfortnej doprave. Dlhodobo pracujeme na tom, aby Martin zostal bicyklovým mestom a aby sme podporovali udržateľnú mobilitu pre všetkých, ktorí tu žijú alebo pracujú,“ dodal Danko.
