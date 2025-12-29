< sekcia Regióny
Prvá etapa modernizácie trate na úseku pri Kútoch je dokončená
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v roku 2025 ukončili stavebné práce na prvej etape modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR na pohraničnom úseku pri Kútoch. Ako ŽSR v pondelok informovali, výsledkom je zrekonštruovaná trať vrátane trakčného vedenia, nový železničný most cez rieku Morava, spájajúci Slovenskú a Českú republiku, a príprava zavedenia moderných bezpečnostných a komunikačných technológií ERTMS/ETCS a GSM-R.
Prvú etapu modernizácie trate sa podarilo úspešne doviesť do konca napriek výzvam, ktorým železničiari čelili v prípravnej, projekčnej aj realizačnej fáze stavby. „Práce komplikovali pandémia ochorenia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine spôsobujúci výpadky dodávok stavebných materiálov, legislatívne a administratívne prieťahy či povodne v roku 2024,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Všetky tieto okolnosti výrazne ovplyvnili priebeh prác aj konečný termín realizácie, napriek tomu môžu stavebné práce plynulo pokračovať nadväzujúcou druhou etapou modernizácie na úseku Devínska Nová Ves - Zohor - Malacky.
Vzhľadom na technickú náročnosť, finančný rozsah a strategický význam tejto železničnej trate ŽSR získali na jej modernizáciu prostriedky Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). „ŽSR očakávajú celkové dokončenie modernizácie, dosiahnutie plnej funkčnosti a uvedenie celého traťového úseku do prevádzky do konca roka 2027, čím sa trať stane plnohodnotnou súčasťou medzinárodnej železničnej dopravy,“ uviedla Lániková.
Obe etapy modernizácie trate na Záhorí tvoria súčasť cezhraničnej trate Bratislava - Břeclav, ktorá patrí do hlavnej európskej dopravnej siete TEN-T a koridoru Rýn - Dunaj. Projekt je súčasťou širšieho zámeru prepojenia Severného a Čierneho mora a na území SR vedie od slovensko-českej hranice cez Bratislavu po slovensko-maďarskú hranicu.
„Pred modernizáciou tieto úseky nespĺňali potrebné technické požiadavky ani nariadenia Európskej únie, ktoré stanovujú parametre ako nápravové zaťaženie, možnosť prevádzky nákladných vlakov s dĺžkou 740 metrov a minimálnu prevádzkovú rýchlosť 100 kilometrov za hodinu,“ podotkla hovorkyňa ŽSR.
Rozsah realizovaných prác bol mimoriadne široký. Okrem modernizácie samotnej trate projekt podľa ŽSR zahŕňal aj výstavbu troch nových mostov, dvoch priepustov a zrušenie jedného železničného priecestia, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v danom území.
ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu úsekov trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR s taliansko-slovenským združením stavebných spoločností ICM a Váhostav v septembri 2020. Pôvodná zmluvná cena prác bola vo výške takmer 275 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z údajov v Centrálnom registri zmlúv, po siedmom dodatku k zmluve z decembra 2025 celková cena vzrástla na 281,6 milióna eur bez DPH.
