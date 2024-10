Prvá etapa novej štvrte Vydrica v Bratislave sa blíži ku kolaudácii

Bratislava 4. októbra (TASR) - Prvá etapa novej štvrte Vydrica, ktorá vyrastá v v bratislavskom podhradí, sa blíži ku kolaudácii. Kolaudačné rozhodnutie očakáva developer v najbližších dňoch. Pre verejnosť by mala byť otvorená do konca roka. Budovy majú už finálnu podobu fasád, z pohľadu materiálov sú použité ušľachtilé omietky, kamenný obklad a tehla. Poslednými úpravami prechádzajú dve nové ulice, a to Floriánska a Oeserova.



"Vydrica sa teraz viditeľne mení každým dňom," skonštatoval obchodný riaditeľ spoločnosti Vydrica Development Juraj Ťahún.



Hlavnou ulicou celej štvrte má byť v budúcnosti Floriánska ulica. Zapustené sú už veľkoformátové kvetináče pre vzrastlé stromy, okolo nich je kamenná dlažba. Stredom sa má tiahnuť mosadzný pás s textom básne Večerné svetlá od Jána Poničana. Ten spolu so Štefanom Žárym, ktorého báseň sa objaví v ďalších etapách Vydrice, predstavovali generáciu mladých básnikov v čase národnostného prerodu a modernizácie Bratislavy po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie.



Zrejmá je už aj konečná podoba oporného múru, v ktorom sú osadené "búdky" pre netopiere a dážďovníky a ďalšie prvky na podporu biodiverzity. V múre sú vstavané kvetináče so závlahou, z ktorých vyrastú popínavé rastliny.



Priestor dostanú tiež vzácne pripomienky bratislavskej histórie, najväčšia koncentrácia historických fragmentov bude pri Vodnej veži. Jej okolie bude zrevitalizované súčasne s výstavbou rezidenčnej budovy V4.



Výrazným prvkom prvej etapy sú dve ľadové jamy, ktoré prešli podľa developera citlivou rekonštrukciou. V minulosti sa využívali na uchovávanie ľadu z krýh z Dunaja a slúžili ako prírodné chladničky. Ľadovne a sústava podzemných skladových priestorov vo svahu hradného brala na Vydrici patria pritom podľa neho k najzachovalejším ukážkam tohto typu objektov, ktoré od stredoveku tvorili hospodárske zázemie meštianskej architektúry.



Na Oeserovej ulici, ktorá sa tiahne ponad celú Vydricu, sa nachádza dokončená replika historického Kempelenovho vodovodu a ako súčasť nového oporného múru aj replika arzenálového múru. Ten v minulosti slúžil ako terénny oporný múr a spolu s Vodnou vežou sa stal súčasťou protitureckého obranného systému prístavu a ochrany mesta pri brode cez Dunaj.



V priestore pod Oeserovou ulicou vzniká aj tzv. Kempelenov park, ktorý okrem zelene prinesie viacero herno-náučných prvkov odkazujúcich na tohto slovenského vynálezcu a bratislavského rodáka. Prístupný bude zo Žižkovej a Floriánskej ulice.



Prvá etapa projektu Vydrica pozostáva so štyroch obytných budov s viac ako 207 bytmi a administratívnej budovy. Súčasťou má byť aj 19 prevádzok a viac ako 250 parkovacích miest, z toho tretina s predprípravou na elektronabíjacie stanice.