Prvá etapa novej štvrte Vydrica v Bratislave je skolaudovaná

Bratislava 8. decembra (TASR) - Prvá etapa novej štvrte Vydrica, ktorá vyrastá v bratislavskom podhradí, má právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Súčasťou objektov sú štyri rezidenčné budovy prevádzky a dve nové ulice, Floriánska a Oeserova. Postupné otváranie nových prevádzok je naplánované na prvý štvrťrok 2025. Výstavba druhej etapy sa očakáva v roku 2025, výstavba tretej o rok neskôr.



"Lokalita Vydrice bola kedysi živým centrom obchodu a remesiel, ktoré prispievali k rozkvetu stredovekej Bratislavy. Bola známa svojimi úzkymi uličkami a pulzujúcou atmosférou, ktorá sa však postupom času, najmä kvôli úpadku počas obdobia socializmu, úplne vytratila. Dobudovaním všetkých etáp Vydrice by sme chceli túto atmosféru do mesta opäť vrátiť," hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development Zoltán Müller.



Za architektonickým návrhom ďalších dvoch etáp stoja tímy z Compass Architekti a Šujan Stassel Architekti. Rovnako ako v etape, aj v pokračovaní projektu sú využité moderné architektonické riešenia, ktoré sú citlivo začlenené do historického kontextu Vydrice. Tá bola kedysi známa živými uličkami a tento prvok sa má do podhradia vrátiť.



Hlavnou ulicou, na ktorej sa sústredí retail aj gastro, bude Floriánska. Oeserova ulica, ktorá sa nachádza v blízkosti oporného múru a budú do nej smerovať aj predzáhradky bytových domov, bude komornejšia. Treťou ulicou bude Vydrická, na ktorej by sa mali sústrediť prevádzky. V rámci tretej etapy vznikne aj ďalší verejný priestor v podobe menšieho námestia s fontánou a kaviarňou.



V rámci nových stavieb budú integrované viaceré zrekonštruované historické prvky, čím sa má vytvoriť symbióza medzi starým a novým. Na opornom múre bude umiestnený artefakt tzv. záhradného pavilónu pripomínajúci niekdajšiu vežu v tvare orientálnej stavby s kupolou, ktorej sa práve preto kedysi hovorilo "mešita". Okrem toho sa v múre budú nachádzať aj dve pripomienky pôvodných murív. Obnovená má byť aj Vodná veža a jej okolie.