Nitra 7. novembra (TASR) - Prvá etapa rekonštrukcie Cabajského mosta v Nitre sa končí, zhotoviteľ stavebných prác plynulo prechádza do realizácie druhej etapy. V prípade priaznivého počasia budú stavebné práce pokračovať bez prerušenia aj v zimných mesiacoch, potvrdil Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Rekonštrukcia mosta by mala byť ukončená v júni budúceho roka.



Rekonštrukcia Cabajského mosta nad železnicou na ceste II/562 sa začala v júli tohto roka. Na financovanie prác využije krajská samospráva najmä európske zdroje z nenávratného finančného príspevku, ktoré nedávno schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1.946.329 eur. Výška spolufinancovania kraja predstavuje osem percent z celkových oprávnených výdavkov, informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



V prvej etape stavebných prác bola uzatvorená časť Cabajského mosta na strane od Nových Zámkov. Doprava bola presmerovaná dočasným dopravným značením a cesta oddelená zvodidlami. Doprava bola vedená v dvoch protismerných pruhoch. Zhotoviteľ odfrézoval asfaltový povrch vozovky, vybúral jednotlivé časti mosta, demontoval zábradlie a stĺpy verejného osvetlenia. Nasledovali betonárske práce, izolovanie mosta a pokládka asfaltu. Zároveň bolo osadené aj nové zábradlie, priblížil rozsah prác predseda NSK Branislav Becík.



V druhej etape plánuje zhotoviteľ realizovať obdobné práce. "Západoslovenská vodárenská spoločnosť zároveň prisľúbila, že vymení vodovodné potrubie, ktoré je uložené pod chodníkom. Ten sa prepadol ešte v letných mesiacoch. Vodovod zásobuje neďalekú fakultnú nemocnicu i obce na juh od Nitry až po Branč," povedal Privalinec.



Chodník bol z dôvodu havarijného stavu uzatvorený, naďalej ostáva nepriechodný až do ukončenia rekonštrukcie mosta. "Na už zmodernizovanej časti mosta síce bude sprístupnený, chodcom však odporúčame aj naďalej využívať pešiu lávku v tesnej blízkosti železničnej stanice," upozornil Privalinec.



Zmeny v organizácii dopravy čakajú motoristov od piatku 8. novembra. Doprava na moste sa od 9.30 h začne otáčať na opravenú časť mosta, navyše pribudne jeden jazdný pruh. Autá budú môcť odbočiť na Nitru či Nové Zámky, v opačnom smere pôjde doprava v smere na Cabaj. Tranzit nad 20 ton bol z mosta vylúčený ešte v roku 2022, výnimka platila iba pre autobusovú dopravu. Nákladná doprava bude môcť jazdiť po ukončení modernizácie mosta.



Cabajský most bol postavený v roku 1987. Na základe výsledkov posúdení, monitoringu a diagnostiky bol zaradený podľa klasifikácie porúch do stupňa V - zlý.