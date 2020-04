VIDEO: Prvá jazda detskej železnice v Košiciach bola bez verejnosti

Košice 18. apríla (TASR) – Košická detská historická železnica (KDHŽ) vypravila v sobotu prvý vlak v jubilejnej 65. sezóne pre opatrenia zamedzujúce šíreniu nového koronavírusu bez verejnosti. Odchod prvej tohtoročnej historickej súpravy vozňov poháňaných 136-ročnou parnou lokomotívou Katkou mohli priaznivci KDHŽ sledovať na sociálnej sieti online.



"Dnes vypravíme symbolicky prvý vlak tejto sezóny, ktorý mal ísť riadne, podľa cestovného poriadku. Chceme takto pozdraviť našich priaznivcov, povedať im, že sme pripravení," uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský v online videu.



Vo videu i tlačovej správe zároveň upozornil "kompetentných", že KDHŽ je pripravená naplno spustiť svoju prevádzku aj za určitých obmedzení. "Sme pripravení aj na rôzne opatrenia tak, aby sme deťom a ich rodičom po dlhých týždňoch doma spríjemnili pobyt v prírode čo najbezpečnejšie," dodal. Upozornil, že KDHŽ je atrakcia, ktorá je priamo ekonomicky závislá na niekoľkých mesiacoch letnej sezóny a ak by mala byť zatvorená aj počas leta, hrozí jej zánik. A to nielen z dôvodu, že nadšenci z občianskeho združenia investovali počas zimnej odstávky železnice všetky dostupné finančné prostriedky do nevyhnutných opráv, údržby a zveľaďovania areálu i samotných historických vozňov. Tiež sa obávajú, že bez akejkoľvek prevádzky by mohlo na železničke dôjsť k poškodeniu technológií či vandalizmu.



Prvú tohtoročnú jazdu historického vláčika na celej štvorkilometrovej trase detskej železnice zachytili dobrovoľníci z občianskeho združenia na profesionálnom videozázname. Fanúšikom atrakcie ho chcú na sociálnej sieti sprístupniť ešte v sobotu. Zároveň im ponúkajú bezplatnú aplikáciu virtuálneho sprievodcu po zaujímavostiach trate a železničky.