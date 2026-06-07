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Prvá júnová nedeľa je v Ružomberku Dňom liptovskej bryndze
O slávnostné otvorenie podujatia sa z balkóna ružomberskej radnice postarajú trombitáši Štefánikovci.
Autor TASR
Ružomberok 7. júna (TASR) - Mesto Ružomberok pripravilo na nedeľu Deň liptovskej bryndze. Podujatie prináša program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby liptovskej bryndze, ekumenickú pobožnosť aj autentickú atmosféru ľudových tradícií. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„V sprievodnom programe sa môžu návštevníci tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ uviedol Miškovčík.
O slávnostné otvorenie podujatia sa z balkóna ružomberskej radnice postarajú trombitáši Štefánikovci. V kultúrnom programe sa predstavia Fujarové trio z Liptova, folklórne súbory Liptov z Ružomberka, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej a folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.
Súčasťou podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde budú svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí. „Cieľom je podporiť kreativitu, podnikavosť detí a hlavne radosť z vlastnoručne vyrobených vecí,“ priblížil Miškovčík.
„V sprievodnom programe sa môžu návštevníci tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ uviedol Miškovčík.
O slávnostné otvorenie podujatia sa z balkóna ružomberskej radnice postarajú trombitáši Štefánikovci. V kultúrnom programe sa predstavia Fujarové trio z Liptova, folklórne súbory Liptov z Ružomberka, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej a folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.
Súčasťou podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde budú svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí. „Cieľom je podporiť kreativitu, podnikavosť detí a hlavne radosť z vlastnoručne vyrobených vecí,“ priblížil Miškovčík.