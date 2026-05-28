Štvrtok 28. máj 2026
Prvá MŠ s celodennou starostlivosťou v Michalovciach má 70 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Michalovce 28. mája (TASR) - Prvá materská škola (MŠ) s celodennou starostlivosťou v Michalovciach si pripomína 70 rokov. Výročie zariadenia na sídlisku Stráňany oslávili vo štvrtok slávnostnou akadémiou v mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou programu boli vystúpenia detí z materskej školy, ktoré pripravili spolu so svojimi učiteľkami.

„Počas 70 rokov sa z malého výchovno-vzdelávacieho zariadenia stala rešpektovaná inštitúcia, kde sa generácie detí učili spoznávať svet, rozvíjať svoju kreativitu a budovať vzťahy plné dôvery,“ uviedla riaditeľka MŠ Ľudmila Karšňáková. Ako dodala, škola aj dnes pokračuje vo svojom poslaní poskytovať deťom podnetné prostredie na rast a učenie.

V čase svojho vzniku išlo o prvú MŠ v meste, ktorá deťom poskytovala celodennú starostlivosť. Kapacita i organizačná podoba zariadenia sa v nasledujúcich desaťročiach viackrát menili podľa potrieb rastúceho sídliska a počtu detí. „Materská škola na Školskej ulici nie je len inštitúciou s bohatou históriou, ktorá sa pred rokmi stala priekopníkom v experimentálnom vzdelávaní na Slovensku. Je to predovšetkým srdce našej komunity, ktoré už sedem desaťročí bije pre tie najdôležitejšie bytosti v našom meste - pre naše deti,“ uviedol primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.

Za sedem desaťročí prešli MŠ tisícky detí, pre ktoré bola jedným z prvých miest vzdelávania, hier a sociálnych kontaktov mimo rodiny. V súčasnosti má materská škola sedem tried a nadväzuje na svoju tradíciu poskytovaním modernej predškolskej starostlivosti. Bývalá riaditeľka Anna Berdáková pripomenula, že škola počas svojej histórie dosiahla viacero úspechov a ocenení vrátane titulu Zelená škola, Ceny primátora mesta Michalovce, Ceny mesta Michalovce či Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja. „Najkrajšou odmenou je náhodné stretnutie s deťmi, ktoré chodili do našej MŠ a aj po rokoch vás s láskou a iskrou v oku objímu a poďakujú,“ dodala Berdáková.
