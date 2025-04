Prvá nájomná bytovka na Muchovom námestí v Bratislava je skolaudovaný

Bratislava 23. apríla (TASR) - Prvý nájomný bytový dom na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke, v réžii hlavného mesta, je hotový a skolaudovaný. Do mestského bytového fondu tak pribudlo 103 bytov. Prví nájomníci by sa mohli sťahovať na prelome mája a júna. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia hlavného mesta a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



„Považujem túto bytovku za mimoriadne dôležitý míľnik pre rozvoj nájomného bývania. Verím, že Bratislava týmto projektom začala novú éru systematického budovania nájomného bytového fondu po rokoch prešľapovania na mieste a neriešenia problematiky dostupného bývania,“ uviedla viceprimátorka Bratislavy pre nájomné bývanie a rozvoj bývania Lenka Antalová Plavuchová.



Do mestského bytového fondu pribudlo 103 bytov, z čoho je 52 klasických nájomných bytov a zvyšné sú určené pre reštituentov. Nájomníkmi majú byť ľudia, ktorí sú znevýhodnení na trhu s bývaním, nachádzajú sa v bytovej núdzi, prípadne sú bytovou núdzou akútne ohrození. Rovnako tí, ktorí v Bratislave zabezpečujú služby vo verejnom záujme, či už sú to zamestnanci domovov sociálnych služieb, mestskej polície, zdravotníci alebo učitelia.



S výstavbou prvého nájomného bytového domu začalo hlavné mesto v auguste 2023. Náklady dosiahli viac ako 11 miliónov eur. Na spolufinancovaní stavby sa podieľalo aj Ministerstvo dopravy SR, ktoré poskytlo nenávratnú dotáciu (4,4 milióna eur). Ďalšie financovanie bolo zabezpečené cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (2,9 milióna eur), zvyšok dalo hlavné mesto z vlastných zdrojov (viac ako štyri milióny eur). Pribudnúť má aj verejný park a občianska vybavenosť.



„Veľmi sa teším, že Bratislava má prvú lastovičku, prvú nájomnú bytovku. Myslím si, že je to krásny projekt. Som prekvapený, že to má aj určitý dizajn, nie je to obyčajná kocka,“ poznamenal Ráž.



Hlavné mesto zároveň pokračuje v riešení otázky nájomného bývania. V susedstve nového bytového domu má v rámci druhej etapy projektu vyrásť druhý nájomný bytový dom s ďalšími približne 50 nájomnými bytmi. Okrem toho pripravuje výstavbu ďalších nájomných bytových domov, a to na Terchovskej ulici v Ružinove, kde sú finalizované podklady pre verejné obstarávanie, či Žitavskej ulici vo Vrakuni, kde je vydané územné rozhodnutie a s výstavou by sa malo začať koncom roka 2026. Rozpracované má aj ďalšie projekty.



Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov, snaží sa preto rozširovať fond mestských nájomných bytov. V roku 2022 predstavilo hlavné mesto svoju ideu, podľa ktorej by do piatich rokov malo pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Docieliť to chce vlastnou výstavbou nájomných bytov, zmenami územného plánu a spoluprácou s developermi či rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov. Dostupnosť bývania sa snaží zlepšovať aj platforma Mestskej nájomnej agentúry.



Hlavné mesto prenajíma v súčasnosti približne 870 bytov, ďalších vyše 1000 je v správe mestských častí. Od septembra 2024 prijal magistrát viac ako 1000 žiadostí o nájomný byt. V poradovníku momentálne čaká približne 228 žiadateľov o nájomný byt a ďalších okolo 450 je čakateľov na náhradné nájomné byty. Čakacia doba na byt je približne sedem rokov.