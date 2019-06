Prvá nočná prehliadka Oravského hradu bude o A. Báthoryovej

Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková pripomenula, že práve Juraj Turzo bol ten, kto odsúdil grófku na doživotné väzenie na jej Čachtickom hrade.

Oravský Podzámok 17. júna (TASR) - Príbeh grófky Alžbety Báthoryovej vyrozpráva prvá nočná prehliadka Oravského hradu počas letných prázdnin. Návštevníkov čakajú napínavá atmosféra, divadelné, hudobné či tanečné vystúpenia a nebude chýbať ani zábava a strach.



Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková pripomenula, že práve Juraj Turzo bol ten, kto odsúdil grófku na doživotné väzenie na jej Čachtickom hrade. „Preto je táto krvavá história prepojená aj s Oravským hradom. Počas nočnej prehliadky hradu návštevníkom ukážeme, aký bol život grófky Báthoryovej. Budeme sa s ňou zabávať, tešiť, no i smútiť a žialiť. Spoznáme aj jej verných priateľov, ale i nepriateľov,“ priblížila riaditeľka.



Podujatie sa uskutoční v piatok 5. júla. Vstupy do hradu budú v čase od 21.00 h do 01.30 h každých 15 minút. Podujatie nie je vhodné pre deti do 15 rokov.