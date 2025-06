Prvá postavená účelová budova archívu v Československu má 50 rokov

Topoľčany 14. júna (TASR) - Archív v Topoľčanoch si Dňom otvorených dverí v piatok pripomenul 50. výročie výstavby prvej účelovej budovy archívu vo vtedajšom Československu. Súčasťou podujatia bola komentovaná výstava o budove topoľčianskeho archívu v premenách času a prezentácia jeho klenotov, informoval Štátny archív v Nitre, ktorého je Archív Topoľčany pracoviskom.



Až do roku 1952 bola starostlivosť o archívne dokumenty nachádzajúce sa na rôznych miestach, najčastejšie na povalách bývalých úradov, fár či škôl v okrese Topoľčany, viac-menej náhodná. Postupná zmena sa začala po vzniku Krajského archívu v Nitre v septembri 1949. Štátna archívna komisia pri ministerstve vnútra v Prahe v apríli 1952 uložila jeho vedúcemu vybudovať do konca septembra 1952 vo všetkých okresoch kraja okresné archívy.



Okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topoľčany boli zlúčené do jedného okresu Topoľčany. Vznikom veľkého okresu v roku 1960 sa zlúčili aj okresné archívy. V Topoľčanoch sa budova s vhodnými priestormi na umiestnenie archívu nenašla. Z toho dôvodu boli fondy okresných archívov v Bánovciach nad Bebravou a v Topoľčanoch presťahované do Zayovského kaštieľa v Uhrovci, archív v Partizánskom sídlil vo Veľkých Bieliciach. Zjavná neochota oboch archívov spolupracovať dospela k tomu, že oba archívy vystupovali ako samostatné inštitúcie, viedli si samostatnú evidenciu a činnosť vôbec nekoordinovali.



Keďže sa v Topoľčanoch nepodarilo nájsť vhodnú budovu, vtedajší riaditeľ archívu Štefan Obert dokázal zabezpečiť výstavbu vôbec prvej účelovej budovy archívu v bývalom Československu. S jej výstavbou sa začalo koncom roka 1973. Nová budova archívu bola slávnostne odovzdaná do užívania 15. októbra 1975 a do konca roka boli z Uhrovca presťahované všetky fondy.