Prvá prehliadka zo série Nepoznané miesta bude v Coburgových závodoch

Trnava 24. mája (TASR) - Séria bezplatných prehliadok Nepoznané miesta regiónu Trnava pokračuje po zimnej prestávke v sobotu (27. 5.), keď ponúka možnosť nahliadnuť do areálu zabudnutej industriálnej pamiatky Coburgových závodov v Trnave. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



"Juhozápadne od centra, na periférii je miesto, ktoré by sme mohli nazvať aj Malý Birmingham, Malá Ostrava či Detroit. Bývalé Coburgove závody majú viac než storočnú históriu a ich príbehy sú skryté uprostred dnešného areálu, ktorý odkazuje na železiarsku výrobu významného šľachtického rodu a neskorší úpadok bývalých Trnavských automobilových závodov (TAZ)," uviedol Miroslav Beňák, architekt a člen združenia Čierne diery, ktorý bude návštevníkov sprevádzať.



Na prehliadke sa dozvedia, za akých okolností tam vznikla pre Trnavu netypická železiarska výroba, a tiež príbeh rodu Coburgovcov. "Navštívime aj po nich pomenovanú ulicu, ktorá bola ukážkovou priemyselnou kolóniou a v minulosti bola označovaná za jednu z najkrajších ulíc Trnavy. Dnes to už tak nie je," dodal.



Oceliarsky podnik, ktorý zakladal Filip Coburg v období pred koncom prvej svetovej vojny, sa postupom času vypracoval na jeden z najvýznamnejších závodov v Trnave. Dnes už historické Coburgove závody, neskôr známe aj ako TAZ, v minulosti obohatili štruktúru mesta pracovnými príležitosťami, podieľali sa tiež na formovaní futbalového klubu Spartak i na samotnom živote mesta.



Prehliadka Nepoznané miesta Regiónu Trnava je bezplatná, záujemcovia môžu prísť o 9.30 h na parkovisko pred hlavnou bránou bývalých TAZ z Coburgovej ulice.