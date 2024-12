Prvá skúšobná električka by v Petržalke mohla prejsť 19. decembra

Bratislava 15. decembra (TASR) - Prvá skúšobná električka by mohla po celej trati v bratislavskej Petržalke prejsť 19. decembra. Také sú plány hlavného mesta. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Zhotoviteľ sa zaviazal, že električkovú trať odovzdá hlavnému mesto do 15. decembra.



"Dodatok k zmluve platí. Trať bude po 15. decembri pripravená na prvú skúšobnú jazdu električkou, ktorú aktuálne plánujeme na 19. decembra," skonštatoval Bubla. Hlavné mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby prvá skúšobná električka prešla do Vianoc.



Hlavné mesto zároveň na sociálnej sieti upozorňuje, že od pondelka (16. 12.) bude na celom úseku trate električky zapnuté trakčné vedenie. Pripomína, že trať je stále aktívnym staveniskom, obyvateľov preto žiada, aby využívali vyznačené obchádzky pre chodcov a aby nemanipulovali s výbavou stĺpov trakčného vedenia, káblami v šachtách alebo rozvádzačoch vedľa trate. "Akákoľvek manipulácia s nimi je životu nebezpečná," zdôrazňuje magistrát.



Od momentu, ako zhotoviteľ odovzdá trať hlavnému mesta, nastane podľa primátora náročný proces skúšok a povoľovania pre užívanie električky, ktorý potrvá niekoľko týždňov až mesiacov. Za ten čas by sa mali stavebné kapacity presunúť na ďalšie miesta stavby, kde budú dokončovať prístrešky, nástupiská pre cestujúcich, chodníky a cyklochodníky či zábradlia. S plnou prevádzkou električky sa počíta na jar 2025. Úplne dokončená má byť do konca letných prázdnin.



S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.



Hlavné mesto a rezort dopravy v novembri informovali, že výstavba má mať plynulé financovanie, keďže podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku. Ide o sumu viac ako 66.897.914 eur z eurofondov určenú na financovanie druhej fázy dopravného projektu.