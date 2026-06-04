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Prvá slovenská simulovaná vesmírna misia sa začne výberom posádky
Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia bude niesť názov MarsonautiSK.
Autor TASR
Rožňava 4. júna (TASR) - V meste Rožňava budú v pondelok 8. júna vyberať posádku pre prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu. Samotná misia, na ktorej sa zúčastnia víťazné študentské tímy, odštartuje v Analógovej stanici simulovaných vesmírnych misií Cosmic Region v rožňavskej hvezdárni v stredu 10. júna. TASR o tom informovala riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) Anežka Kleinová.
Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia bude niesť názov MarsonautiSK. Spojená je aj so študentskou súťažou, v rámci ktorej štvor- až šesťčlenné tímy navrhovali konkrétne experimenty, ktoré chcú počas misie realizovať. Odborná porota, ktorej súčasťou je aj astrobiologička Michaela Musilová či slovenský kozmonaut Ivan Bella, vybrala päť študentských tímov, ktoré sa v pondelok zúčastnia na finálovom dni súťaže.
„Počas finálového dňa sa zoznámia so stanicou Cosmic Region, predstavia svoje tímy a odprezentujú svoje súťažné vedecké experimenty. Porota bude posudzovať nielen odbornú stránku, ale aj pripravenosť tímov na prácu v izolovanom prostredí stanice, kde sa bude realizovať marťanská simulácia,“ priblížila Kleinová.
Víťazný tím súťaže dostane možnosť počas simulovanej vesmírnej misie zrealizovať svoj navrhovaný experiment. Tím umiestnený na druhom mieste bude pôsobiť v riadiacom centre. Analógoví astronauti budú tiež plniť úlohy veliteľky misie, ktorou bude Musilová.
„Zároveň bude v analógovej stanici nasadená špeciálna tréningová platforma, ktorá rozšíri technologické možnosti stanice o virtuálne zariadenia, dynamické úlohy a virtuálnych členov posádky riadených umelou inteligenciou, s ktorými bude posádka interagovať prostredníctvom kolaboratívnej zmiešanej reality. Platforma modeluje, ako sa výkonnosť tímov mení pod vplyvom dlhodobého stresu, izolácie a únavy, a poskytne tak realistické prostredie na overenie toho, ako si posádka dokáže udržať odolnosť a efektivitu pod dlhodobým operačným tlakom,“ doplnil Norbert Šulek, zástupca spoločností Guardian Garden a Touch4IT, ktoré platformu vyvinuli a poskytli ju na testovanie v rámci misie.
Analógová stanica simulovaných vesmírnych misií Cosmic Region v areáli hvezdárne v Rožňave pozostáva z troch prepojených modulov, a to vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. Infraštruktúra simuluje podmienky na Marse a Mesiaci, výstavbu stanice finančne podporil Košický samosprávny kraj. Oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie sa uskutoční v stredu 10. júna, ukončenie misie je naplánované 16. júna.
Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia bude niesť názov MarsonautiSK. Spojená je aj so študentskou súťažou, v rámci ktorej štvor- až šesťčlenné tímy navrhovali konkrétne experimenty, ktoré chcú počas misie realizovať. Odborná porota, ktorej súčasťou je aj astrobiologička Michaela Musilová či slovenský kozmonaut Ivan Bella, vybrala päť študentských tímov, ktoré sa v pondelok zúčastnia na finálovom dni súťaže.
„Počas finálového dňa sa zoznámia so stanicou Cosmic Region, predstavia svoje tímy a odprezentujú svoje súťažné vedecké experimenty. Porota bude posudzovať nielen odbornú stránku, ale aj pripravenosť tímov na prácu v izolovanom prostredí stanice, kde sa bude realizovať marťanská simulácia,“ priblížila Kleinová.
Víťazný tím súťaže dostane možnosť počas simulovanej vesmírnej misie zrealizovať svoj navrhovaný experiment. Tím umiestnený na druhom mieste bude pôsobiť v riadiacom centre. Analógoví astronauti budú tiež plniť úlohy veliteľky misie, ktorou bude Musilová.
„Zároveň bude v analógovej stanici nasadená špeciálna tréningová platforma, ktorá rozšíri technologické možnosti stanice o virtuálne zariadenia, dynamické úlohy a virtuálnych členov posádky riadených umelou inteligenciou, s ktorými bude posádka interagovať prostredníctvom kolaboratívnej zmiešanej reality. Platforma modeluje, ako sa výkonnosť tímov mení pod vplyvom dlhodobého stresu, izolácie a únavy, a poskytne tak realistické prostredie na overenie toho, ako si posádka dokáže udržať odolnosť a efektivitu pod dlhodobým operačným tlakom,“ doplnil Norbert Šulek, zástupca spoločností Guardian Garden a Touch4IT, ktoré platformu vyvinuli a poskytli ju na testovanie v rámci misie.
Analógová stanica simulovaných vesmírnych misií Cosmic Region v areáli hvezdárne v Rožňave pozostáva z troch prepojených modulov, a to vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. Infraštruktúra simuluje podmienky na Marse a Mesiaci, výstavbu stanice finančne podporil Košický samosprávny kraj. Oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie sa uskutoční v stredu 10. júna, ukončenie misie je naplánované 16. júna.