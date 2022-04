TRAGÉDIA PRI GALANTE: Motorkár narazil do stĺpa elektrického vedenia

Galanta 7. apríla (TASR) - Prvá tohtoročná tragická nehoda motorkára v Trnavskom kraji sa stala vo štvrtok ráno v okrese Galanta. Zahynul pri nej 48-ročný vodič motocykla, polícia príčiny nehody vyšetruje. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Podľa prvotných informácií mal vodič motorky Yamaha 850 smerovať z nočnej služby od obce Malá Mača smerom do centra mesta Sládkovičovo. Pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty plynule zišiel z doposiaľ nezistených príčin z cesty a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Privolaní záchranári muža vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde svoj boj o život prehral," opísala hovorkyňa.



Polícia apeluje na vodičov, aby za volant svojich vozidiel sadali len v prípade, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje. "Rovnako nejazdite, ak pociťujete akékoľvek známky únavy. Radšej na chvíľu zastavte, prejdite sa alebo, ak vám to situácia umožňuje, na chvíľu si zdriemnite. Lepšie je niekoľko minút meškať, ako nedoraziť vôbec," dodala Antalová.