Prváci dostanú balíčky, mesto Humenné poskytuje aj finančný príspevok

Humenné 2. septembra (TASR) - Mesto Humenné pripravilo pre všetkých prvákov základných škôl (ZŠ) pôsobiacich na jeho území balíček so školskými potrebami. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, tento školský rok sa do prvého ročníka ZŠ v Humennom zapísalo takmer 360 prvákov, najviac na ZŠ Pugačevova a ZŠ Jána Švermu.



"Balíček pre prváčika obsahuje lepiacu tyčinku, vodové farby, ceruzku s gumou, kancelársku gumu, pastelky, voskovky a nožnice," uviedol Škuba.



Od školského roka 2018/2019 poskytuje humenská samospráva pri nástupe žiaka do prvého ročníka ZŠ príspevok vo výške 150 eur. Je určený deťom, ktoré nastupujú na povinnú školskú dochádzku v Humennom za predpokladu, že majú v meste trvalé bydlisko a ich zákonní zástupcovia nemajú voči mestu žiadne záväzky.



"Rodičia, právni zástupcovia prváčika, najprv podajú žiadosť na základnú školu, ktorá zoznam posunie na kontrolu Mestského úradu Humenné. Schválené zoznamy sa následne posielajú späť na základné školy," uviedol Škuba s tým, že predbežne počítajú, že tento príspevok môže dostať približne 200 žiakov.