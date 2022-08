Prváci základných škôl z Ružinova môžu od samosprávy dostať 40 eur

Bratislava 3. augusta (TASR) - Prváci z bratislavského Ružinova, ktorí v školskom roku 2022/2023 začnú navštevovať základnú školu, môžu získať od mestskej časti finančný príspevok vo výške 40 eur. Ružinovská samospráva o tom informovala na svojom webe.



O príspevok môže požiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti. Taktiež môže o príspevok žiadať rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a aj osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.



Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Pri žiadaní o príspevok je potrebné predložiť občiansky preukaz. Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné priložiť fotokópiu jeho rodného listu.



Mestská časť uviedla, že v prípade, ak si občan vyberie možnosť vyplatenia príspevku priamo v pokladnici, môže si ho vyzdvihnúť osobne v pokladnici miestneho úradu, a to do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Pri prevzatí je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom. Návštevu úradu by si mali ľudia vopred dohodnúť. Samospráva pripomína, že príspevky sa vyplácajú až po nástupe detí do školy.