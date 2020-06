Prvákov na ZŠ v meste Prievidza by malo byť podobne ako vlani

Prievidza 5. júna (TASR) - Do školských lavíc siedmich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza by malo v septembri po prvý raz zasadnúť 332 detí. Ide približne o rovnaký počet ako v minulom septembri. Vyplýva to zo štatistiky radnice zo zápisu. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Rodičia na zápise do ZŠ, ktorý sa pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil za bezpečnostných opatrení, prejavili záujem o zapísanie 381 detí, odklad povinnej školskej dochádzky by malo mať 49 z nich.



Na zápise do Súkromnej spojenej školy na ulici M. Falešníka sa zúčastnili rodičia 28 detí, sedem z nich bude mať odklad povinnej školskej dochádzky, v septembri by tam tak malo nastúpiť 21 detí. Na zápise do ZŠ v rámci Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka sa zúčastnili rodičia 70 detí, desať z nich bude mať odklad.



Materské školy (MŠ) zaznamenali celkovo 394 žiadostí o prijatie detí. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom ide o nárast. V školskom roku 2019/2020 totiž do 11 MŠ mesta prijali 381 detí. "Počas júna budú riaditeľky MŠ vydávať rozhodnutia o prijatí dieťaťa. Prednostne budú do škôlok prijímané deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti vo veku od troch do šiestich rokov," doplnil Ďureje.



Do prvého ročníka ZŠ by malo z MŠ odísť podľa neho približne 344 detí. "Pri niektorých deťoch ešte nie je totiž s určitosťou dané, či budú mať odklad povinnej školskej dochádzky alebo nie," dodal.