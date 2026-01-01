Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Regióny

Prvé bábätko v UNB sa narodilo minútu po polnoci, volá sa Lukáško

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

V bratislavskej nemocnici Bory prišlo prvé dieťa tohto roka na svet o 1.36 h.

Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Prvé bábätko v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa narodilo v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda minútu po polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Chlapček sa volá Lukáško, váži 3080 gramov a meria 49 centimetrov. Dieťatko aj mamička sú v poriadku,“ priblížila Kliská.

V bratislavskej nemocnici Bory prišlo prvé dieťa tohto roka na svet o 1.36 h. „Je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Ema. Ema po narodení vážila 3350 gramov a merala 50 centimetrov. Narodila sa 29-ročnej mamičke Tatiane zo Senca,“ dodala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
.

Neprehliadnite

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

Blanár: SR vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner

Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite