Prvé bábätko v UNB sa narodilo minútu po polnoci, volá sa Lukáško
V bratislavskej nemocnici Bory prišlo prvé dieťa tohto roka na svet o 1.36 h.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Prvé bábätko v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa narodilo v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda minútu po polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
„Chlapček sa volá Lukáško, váži 3080 gramov a meria 49 centimetrov. Dieťatko aj mamička sú v poriadku,“ priblížila Kliská.
V bratislavskej nemocnici Bory prišlo prvé dieťa tohto roka na svet o 1.36 h. „Je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Ema. Ema po narodení vážila 3350 gramov a merala 50 centimetrov. Narodila sa 29-ročnej mamičke Tatiane zo Senca,“ dodala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
