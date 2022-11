Prvé ciele P. Kvála smerujú k úspore energií i zlepšeniu dopravy

Senec 25. novembra (TASR) - Medzi prvé ciele, ktoré chce dosiahnuť nový primátor Senca Pavol Kvál, patrí zníženie energetickej náročnosti budov i opatrenia na zlepšenie dopravy. V dlhodobom horizonte ostáva prioritou rekonštrukcia a dostavba mestskej polikliniky, rovnako výstavba novej základnej školy, financovaná primárne z grantových schém či plánu obnovy. Nový šéf seneckej samosprávy, ktorý v piatok prevzal úrad, to uviedol pre TASR.



"Našim cieľom pre rok 2023 je projektovo pripraviť a zrealizovať čerpanie eurofondov, ktoré umožnia energetické úspory pri prevádzkach budov, napríklad montážou fotovoltaických panelov na objektoch vo vlastníctve mesta," spresnil Kvál.



Jeho ambíciou v budúcom roku je tiež pristúpiť k opatreniam, týkajúcim sa zlepšenia cykloinfraštruktúry, parkovania i plynulosti premávky v meste, a to na základe odporúčaní vypracovaného generelu dopravy.



Zvýšenú pozornosť chce venovať aj oblasti Slnečných jazier. "Okrem územnoplánovacej štúdie Slnečných jazier, zameranej na udržateľnosť a rozvoj areálu a pokračovania v pravidelnom čistení jazier, bude údržba areálu jednou z úloh novovytvoreného mestského podniku, zodpovedného za starostlivosť o zeleň a poriadok v meste," vysvetlil Kvál.



Doterajší mestský poslanec bol v októbrových voľbách zvolený za primátora so ziskom takmer 33 percent hlasov v konkurencii ďalších troch kandidátov. Volebná účasť dosiahla v Senci 36,62 percenta.