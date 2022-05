Prvé dielo z Domu odborov našlo uplatnenie v Slovenskom múzeu dizajnu

Bratislava 3. mája (TASR) – Prvé dielo z Domu odborov (Istropolis) na Trnavskom mýte v Bratislave našlo svoje nové uplatnenie. Ide o informačný panel od slovenského výtvarníka a akademického sochára Olega Fintoru, ktoré rozšírilo zbierku exponátov Slovenského múzea dizajnu. Po renovácii by malo slúžiť pri výstavách i reprezentácii slovenského dizajnu doma i v zahraničí.



"Hlavným poslaním Slovenského múzea dizajnu je zachovať diela kultúrnej hodnoty pre ďalšie generácie. V súvislosti s informačnou vitrínou Olega Fintoru by sme radi užšie spolupracovali aj so samotným autorom, aby sme s jeho pomocou dielo zreštaurovali a mohli s ním pracovať ďalej," priblížila vedúca múzea Silvia Kružliaková.



Dielo sa nachádzalo vo vonkajších priestoroch pri Dome detí, ktorý bol súčasťou komplexu Domu odborov. Ide o výtvarno-úžitkové dielo z nerezového plechu pozostávajúce z viacerých častí. Jedna strana kvádrového pútača na kovovej tyči predstavuje presklenú nástenku na plagáty, plastická kompozícia na protiľahlej strane svojou formou odkazuje na detskú vrtuľku – tzv. veterník.



Developerská spoločnosť Immocap, ktorá na Trnavskom mýte plánuje vybudovať Nový Istropolis, prisľúbila, že zachová hodnotné umelecké diela, ktoré boli súčasťou pôvodného komplexu Dom odborov. Prioritne ich chce opäť použiť v novom projekte, vybrané artefakty môžu nájsť uplatnenie napríklad v expozíciách slovenských múzeí i galérií. Všetky diela boli odborne uskladnené.



"Zvolili sme kultivovaný prístup k umeleckým dielam a artefaktom. Okrem mramorového obkladu, ktorý sme poskytli viacerým verejným inštitúciám, sa už aj prvé diela dostávajú bližšie k ľuďom cez nové využitie," poznamenal generálny riaditeľ spoločnosti Martin Šramko.



Budova súčasného Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Developer v súčasnosti Istropolis rozoberá, na mieste vybuduje projekt Nový Istropolis.



Za záchranu Domu odborov bojuje organizácia DOCOMOMO Slovensko. Budovu totiž považuje za ikonickú stavbu s nesmiernou architektonickou a spoločenskou hodnotou. Spolok architektov Slovenska označil búranie Istropolis za nekultúrny čin. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva pri Mestskom zastupiteľstve v Bratislave vyzvala investora, aby hľadal riešenia, ktoré zachovajú Dom odborov.