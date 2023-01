Prvé dieťa narodené v novom roku v Prešove je dievčatko Timea

Prešov 1. januára (TASR) – Prvé dieťa v prešovskej pôrodnici v roku 2023 prišlo na svet v nedeľu 27 minút po polnoci. Dievčatko menom Timea sa narodilo spontánnym pôrodom 25-ročnej mamičke, druhorodičke.



"Timea vážila pri pôrode 3570 gramov a merala 50 centimetrov. Pôrod prebehol bez závažných komplikácií. Do rána do 8.00 h v rámci služby boli ešte ďalšie dva spontánne pôrody," informoval TASR službukonajúci lekár z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.



Posledný pôrod roku 2022 na oddelení bol taktiež spontánny, a to o 23.25 h. Ošetrovanie pôrodných poranení prebiehalo podľa lekára presne o polnoci za zvuku ohňostrojov.