Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Regióny

Prvé dva mesiace priniesli na trenčianske cesty menej nehôd ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 16, počet obetí o jednu a počet ťažko zranených o deväť.

Autor TASR
Trenčín 16. marca (TASR) - Od začiatku roka do konca februára sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stalo 66 dopravných nehôd. Zomreli pri nich traja ľudia, jedna osoba utrpela ťažké a 22 ľahké zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 16, počet obetí o jednu a počet ťažko zranených o deväť. Najviac dopravných nehôd sa stalo v okrese Trenčín (17), najmenej v okresoch Bánovce nad Bebravou a Partizánske (po jednej).

V desiatich prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu. Ich počet klesol medziročne o jedného. Najviac vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom (po troch), žiadneho vodiča pod vplyvom alkoholu nezistili v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Prievidza a Púchov.
