Prvé dva roky politického dôchodku venuje J. Trstenský svojmu zdraviu

Nové Mesto nad Váhom 31. októbra (TASR) – Dosluhujúci primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský končí vo funkcii prvého muža mesta po 26 rokoch. V tohtoročných voľbách na primátora nekandidoval. Podľa vlastných slov má z konca svojej primátorskej kariéry zmiešané pocity.



"Rozhodol som sa tak už dávnejšie, takže som bol na to pripravený. Samozrejme, že som len človek a mám vnútorné emócie. Keď si uvedomím, že už po schodoch radnice nebudem stúpať ako primátor, sú to zmiešané pocity. Moje rozhodnutie nekandidovať bolo pevné," skonštatoval.



Nové Mesto nad Váhom bolo v posledných dvoch hodnoteniach najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku. Podľa Trstenského je dobré, že mesto má vytvorený rezervný fond vo výške viac ako 18 miliónov eur, z ktorého bude možné použiť finančné prostriedky aj na bežné výdavky.



Za najlepšie obdobie 26-ročnej kariéry primátora považuje obdobie rokov 2010 – 2014, keď Nové Mesto nad Váhom zažilo intenzívny investičný rozvoj. Mesto vtedy realizovalo niekoľko veľkých projektov z eurofondov.



"Zrekonštruovali sme všetky základné i materské školy, zrevitalizovali sme starú skládku komunálneho odpadu, urobili sme zberný dvor s dotrieďovacou linkou. Zároveň sme postavili nájomné byty. Ako nesplnenú úlohu cítim skutočnosť, že sa z rôznych dôvodov nepodarilo realizovať výstavbu akvaparku na Zelenej vode. To mi je ľúto," zdôraznil Trstenský.



Nasledujúce dva roky sa chce primárne venovať svojmu zdravotnému stavu. "Celý život som sa pohyboval okolo futbalu, mám rád kultúru, dychové hudby a myslím si, že nastal čas splatiť dlh svojej manželke a dcére. Budem sa viac venovať rodine," uzavrel najdlhšie slúžiaci primátor na strednom Považí.