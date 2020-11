Prvé dve plošné testovania stáli Námestovo 10.000 eur

Námestovo 4. novembra (TASR) – Námestovskú mestskú pokladnicu stáli prvé dve kolá plošného testovania na ochorenie COVID-19 približne 10.000 eur. Pre TASR to uviedol prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík.



"Výdavky za ochranné pracovné prostriedky ako sú respirátory, ochranné štíty, ochranné obleky, rukavice pre dobrovoľníkov, administrátorov, no z veľkej časti i zdravotníkov, boli vo výške približne 5100 eur za oba víkendy, počas ktorých sa uskutočnilo testovanie. Za druhý víkend (31. 10. – 1. 11.) to bolo ešte 3200 eur na mzdy pre administrátorov, ktoré budeme vyplácať," vyčíslil prednosta.



Ďalšie náklady mala samospráva na zabezpečenie stravy pre dobrovoľníkov a administrátorov. Tie zatiaľ mesto nemá presne vyčíslené, no podľa Jendrašíka už nie sú v takej výške ako iné náklady. "Dá sa povedať, že je to v stovkách eur maximálne, čo sa týka stravy," konkretizoval.