Prvé elektrické midibusy dorazili do Prešova

Prešov 23. septembra (TASR) - Do areálu Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) dorazili v piatok (22. 9.) prvé dva elektrické midibusy. Celkovo ich bude postupne päť a nahradia staré naftové. Ako TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, pred ich zaradením do prevádzky bude nevyhnutné vykonať administratívne úkony spojené s registráciou vozidiel, a tiež zaškoliť zamestnancov na ich obsluhu, údržbu a opravy.



Verejné obstarávanie na dodávku elektrických midibusov v dĺžke do deväť metrov vyhlásil DPMP v máji minulého roka. Víťazom súťaže sa stala česká spoločnosť SOR Libchavy, s. r. o.



"Český producent dodáva v týchto dňoch do Prešova 5 midibusov s elektrickým pohonom typu EBN 8, ktoré v súčasnosti premávajú napríklad v Bratislave alebo v rumunskom Brašove. Elektrické midibusy postupne nahradia v premávke najstaršie naftové midibusy, ktoré sú za hranicou životnosti a pre ďalšiu udržateľnosť prevádzky je ich výmena nutná," povedal Tomek.



Zvýšeniu komfortu a spoľahlivosti prepravy sa tak cestujúci dočkajú napríklad na spojoch liniek 13, 20, 24, 41, či 42.



"Midibusy majú nízkopodlažný vstup pri oboch dverách, samozrejmosťou je klimatizácia priestoru pre cestujúcich. Vďaka modernému informačnému systému vrátane LCD monitorov v interiéri budú mať cestujúci vždy aktuálne informácie o trase daného spoja, ale aj o všetkých zmenách a novinkách v MHD. Štandardom sa už stali USB nabíjačky na madlách pre nabíjanie telefónov," priblížil Tomek.



Elektrický midibus SOR EBN 8 pojme 16 sediacich a 37 stojacích cestujúcich. Garantovaný dojazd elektrobusu na jedno plné nabitie je 130 kilometrov.



Financovanie nákupu je zabezpečené z 95 percent vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu, zvyšných päť percent pokryl DPMP z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 1.946.188,73 eura bez DPH. Cena za jeden midibus je 381.499,75 eura bez DPH. V areáli DPMP na Bardejovskej ulici v Ľuboticiach bola v letných mesiacoch vybudovaná nabíjacia stanica pre tieto vozidlá.